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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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ЦБ подал иск к QIWI Банку

Центробанк подал иск к QIWI Банку
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
В январе группа Qiwi продала российские активы АО «Киви» (в том числе QIWI банк) гонконгской Fusion Factor Fintech Ltd. Однако уже через месяц ЦБ решил отозвать лицензию у QIWI банка. Теперь регулятор подал против него иск
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России подал иск к АО «Киви банк» (QIWI Банк), следует из картотеки арбитражных судов.

Заявление подано 14 марта от лица Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО), его принял Арбитражный суд города Москвы. Других подробностей в карточке не приводится.

В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» при отзыве лицензии у кредитной организации ЦБ должен в течение 15 рабочих дней обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации данной организации.

РБК направил запрос в Центробанк.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Группа QIWI в конце января завершила сделку по продаже российских активов (QIWI Банка, «QIWI Кошелька», QIWI Business, системы денежных переводов Contact и других проектов) гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков, — в этой структуре остался международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. О сделке в рамках реструктуризации бизнеса QIWI было объявлено 19 января, ее стоимость оценили в 23,75 млрд руб.

Однако уже через месяц, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. Свое решение регулятор объяснил тем, что QIWI Банк нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а также проводил высокорисковые операции, в том числе переводил средства криптообменникам, а его действия по открытию QIWI-кошельков создавали «значительные риски для граждан». Вместе с этим ЦБ заверил, что вкладчики QIWI Банка смогут вернуть доверенные ему средства в размере не более ₽1,4 млн на человека. Агентство по страхованию вкладов оценило их общий объем в ₽4,6 млрд.

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Сразу после отзыва лицензии QIWI Банк объявил о закрытии своих офисов, одновременно с этим перестали работать платежные терминалы QIWI. Сложности с проведением некоторых платежей возникли и у клиентов некоторых других банков, использовавших для обработки транзакций сервисы QIWI. В QIWI Global тогда допустили, что отзыв лицензии может повлиять на сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.

4 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица QIWI банка подало иск к его собственникам — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. АСВ намерено оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви». Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 5 апреля из-за неоплаченной госпошлины. Согласно картотеке суда заседания по иску состоятся 2 и 16 апреля, так как нарушения по уплате были устранены.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Мордовина
QIWI Киви Банк Банк России отзыв лицензий
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