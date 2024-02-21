 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
0 

ЦБ оценит страхование электронных кошельков после отзыва лицензии у QIWI

ЦБ задумался над страхованием электронных кошельков после отзыва лицензии у QIWI
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
ЦБ готов оценить необходимость страхования электронных кошельков, заявили в регуляторе на фоне отзыва лицензии у QIWI. Страховка на них не распространяется, но, по оценкам ЦБ, QIWI должно хватить средств на возврат денег
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк готов рассмотреть идею страхования электронных кошельков, заявили РБК в пресс-службе регулятора на фоне отзыва лицензии у банка QIWI (КИВИ).

«Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов», — говорится в заявлении.

Банк России отозвал лицензию у QIWI утром 21 февраля, объяснив это решение тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Вместе с тем регулятор отметил, что банк участвует в системе страхования вкладов: соответственно, они будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.

АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

На средства в электронных кошельках страховка не распространяется. «Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — пояснили в Центробанке. По предварительной оценке регулятора, оставшихся у банка средств должно хватить на возврат денег владельцам кошельков.

Владельцы электронных кошельков могут подать заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения, объяснил механизм возврата средств представитель АСВ.

Из-за отзыва лицензии у QIWI проблемы возникли у ряда компаний и кредитных организаций, в том числе с оплатой услуг связи и ЖКХ, а также переводами по номеру карты.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
QIWI страхование электронный кошелек Центробанк
Материалы по теме
«Таксиагрегатор» переведет выплаты в банк «Точка» из-за ситуации с QIWI
Бизнес
ЦБ рассказал, хватит ли средств банка QIWI для возврата денег с кошельков
Финансы
ОТП Банк предупредил о проблемах с оплатой услуг и переводами из-за QIWI
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира Спорт, 21:12
Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву Спорт, 21:11
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 21:11
Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина Политика, 20:54
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 20:35
В Петербурге отменили масочный режим в медицинских учреждениях Общество, 20:32
В РФС обсудят введение налога на легионеров в следующем сезоне Спорт, 20:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ оценит страхование электронных кошельков после отзыва лицензии у QIWI Финансы, 20:20
Петросян после госпитализации рассказал анекдот про гололед Общество, 20:16
Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего Спорт, 20:03
В США объявили в розыск российского хакера Флинта Общество, 19:57
Мирзиёев заявил о подготовке к визиту Путина в Узбекистан Политика, 19:53
Крупнейшая майнинговая компания в США готовится к халвингу. Каков ее план Крипто, 19:48
Посол США после визита к Гершковичу рассказала о его состоянии Политика, 19:42