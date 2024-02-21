ЦБ оценит страхование электронных кошельков после отзыва лицензии у QIWI
Центробанк готов рассмотреть идею страхования электронных кошельков, заявили РБК в пресс-службе регулятора на фоне отзыва лицензии у банка QIWI (КИВИ).
«Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов», — говорится в заявлении.
Банк России отозвал лицензию у QIWI утром 21 февраля, объяснив это решение тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ. Вместе с тем регулятор отметил, что банк участвует в системе страхования вкладов: соответственно, они будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.
На средства в электронных кошельках страховка не распространяется. «Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — пояснили в Центробанке. По предварительной оценке регулятора, оставшихся у банка средств должно хватить на возврат денег владельцам кошельков.
Владельцы электронных кошельков могут подать заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения, объяснил механизм возврата средств представитель АСВ.
Из-за отзыва лицензии у QIWI проблемы возникли у ряда компаний и кредитных организаций, в том числе с оплатой услуг связи и ЖКХ, а также переводами по номеру карты.
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