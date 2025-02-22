Уходящий из России Ситибанк простит долги примерно по тысяче кредитов

Ряд клиентов Ситибанка получили сообщения о прощении долгов на фоне ухода организации из России. Это нечастая практика, говорят эксперты: скорее всего, банку не удалось продать эти долги. Процедура грозит клиенту начислением НДФЛ

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Ситибанк, подконтрольный американской Citigroup, начал рассылать сообщения клиентам-физлицам о возможности прощения их долга по кредитам, информация о такой опции появилась на сайте организации. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Дайджест». Списание затронет примерно 1 тыс. договоров, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, речь идет о проблемных кредитах, которые Ситибанку не удалось продать рыночным игрокам. Объем такой задолженности он не раскрыл.

В Ситибанке не ответили на запрос РБК.

Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России еще весной 2021 года. Группа приняла аналогичное решение еще в 12 странах присутствия. В 2022 году после начала российской военной операции на Украине американский банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской «дочки» — прекращение операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, продажу кредитных портфелей.

В октябре 2022-го Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб». Речь шла о передаче «живых» ссуд, которые не находятся в просрочке, отметил еще один источник РБК. Два собеседника РБК на рынке взыскания пояснили, что в дальнейшем Ситибанк продал проблемные кредиты физлиц крупной коллекторской компании, но в периметр сделки не вошла небольшая часть «низкодоходных долгов», которые сложно взыскать.

На каких условиях Ситибанк прощает долги россиянам

Как следует из информации на сайте, Ситибанк рассылает уведомления клиентам по каждому действующему кредитному продукту отдельно. В них содержится детальная информация, касающаяся списания задолженности. Каких-либо действий для активации процедуры от заемщиков не требуется. Ситибанк сам передаст информацию о прощении долга в бюро кредитных историй, в кредитные отчеты клиентов будут внесены изменения.

«Эти сведения отразят в вашей кредитной истории факт прекращения обязательств по кредитному договору по причине прощения долга — эта информация отражает факт и обычно является нейтральной», — отмечается в материалах Ситибанка. Там указали, что банки, как правило, проверяют именно факт своевременного обслуживания долга, когда клиент еще не вышел на просрочку. После завершения процедуры списания Ситибанк направит таким клиентам повторное подтверждающее письмо, но клиентам также рекомендуют обратиться в службу поддержки CityPhone, чтобы «закрыть текущий счет». Там же им могут выдать справку об отсутствии задолженности по кредитному договору.

Если должники пользовались страховой программой банка для защиты заемщиков, то они могут рассчитывать на страховую премию по этому договору за недоплаченный период страхования. Они также могут добровольно полностью погасить долг по кредиту до списания.

Насколько это необычный случай

Списание банком долгов физлиц не повседневная практика, но и не исключительная, говорит гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Он поясняет, что такие случаи возникают, если задолженность «экономически нецелесообразно или юридически невозможно» взыскать.

«После продажи портфеля кредитов часть долгов могла остаться на балансе банка, если они не представляли интереса для покупателей. Это могут быть долги, связанные с должниками-банкротами, умершими или теми, чьи данные недостаточны для розыска. Также это могут быть слишком маленькие суммы, которые не оправдывают затрат на взыскание», — перечисляет эксперт.

Списание долга банками кредитов физических лиц — «штучная» история, отмечает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. По его словам, процедура регламентируется статьей 415 Гражданского кодекса и может произойти по желанию кредитора, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества, например банка.

Возможности банков прощать долги клиентам все же ограничены: есть положение ЦБ 590-П, согласно которому списать можно только ту задолженность, что признана безнадежной, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.

Это происходит, если банк предпринял «необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию», но ничего не получил. Например, должник не исполнял обязательства по кредиту не менее года до момента признания долга безнадежным, а у банка есть судебные решения или акты приставов, доказывающие невозможность возврата долга, разъясняет эксперт.

Ушкалов также напоминает, что самые проблемные кредиты банки относят к пятой, самой низкой категории качества и создают под них резервы в размере 100%, если по ссуде нет залога.

«Списание кредитной организацией безнадежной задолженности с начисленными на нее процентами осуществляется за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде», — продолжает юрист.

Ушкалов считает, что Ситибанк мог пойти на списание розничных кредитов «от безвыходности». «В данном случае списать дешевле, чем пытаться взыскать или просто числить на балансе: резервы не резиновые», — заключает эксперт.

«Уверен, если бы была возможность реализовать данный портфель коллекторским компаниям, то он был бы продан», — соглашается Новиков.

В отдельных случаях банки прибегают к предупреждению клиентов о списании кредитов, чтобы стимулировать их все-таки погасить обязательства, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Прощение долга вызовет необходимость уплаты должником 13% от суммы, а задолженность по налогам взыскивается ФССП (Федеральной службой судебных приставов. — РБК) достаточно эффективно. По указанной причине заемщику проще согласиться на финальную реструктуризацию с уплатой 3–5% от остатка давно просроченной задолженности, чем получить проблемы еще и по взысканию 13% в пользу ФНС», — поясняет эксперт.

В России прощение долга является двусторонней сделкой, которая имеет последствия для должника, подтверждает Мирзоев: «У клиента возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по возврату сумм основного долга и/или процентов по нему и, соответственно, доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц».

В инструкции Ситибанка есть пункт о налоговой выгоде клиентов — информацию о тех, кому простят долг, кредитор передаст в Федеральную налоговую службу (ФНС).