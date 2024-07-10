Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре

О сворачивании розничного бизнеса в России американская Citigroup объявила в августе 2022-го. В том же году банк продал свой портфель потребительских кредитов. Дебетовые карты клиентов Ситибанка перестанут работать с 20 сентября

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Российская «дочка» американской Citigroup Ситибанк предупредила клиентов о прекращении работы всех дебетовых карт, ранее выданных банком, после 20 сентября 2024 года.

«Использование банковской карты недоступно после 20 сентября 2024 года. Все дебетовые карты прекратят свое действие, и их использование будет невозможно», — говорится в сообщении банка.

Помимо этого, платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны после 25 сентября 2024 года. СБП будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Совершить платеж или перевод через нее станет невозможно.

Также с 1 августа банк отменил комиссию за банковское обслуживание для всех клиентов. «С 1 августа 2024 года не будет взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание для всех пакетов банковских услуг», — отмечается в сообщении.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Тогда группа хотела прекратить работать с клиентами — физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась от работы и с бизнес-клиентами.

В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре того же года группа сообщила, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же банк подтвердил РБК, что продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.