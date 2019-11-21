Спрос банков на евро достиг рекорда с лета 2018 года

Спрос российских банков на европейскую валюту в сентябре в два с половиной раза опередил спрос на доллар, согласно статистике ЦБ. Такие показатели могли обеспечить дедолларизация и отрицательные ставки в евро, считают эксперты

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В сентябре российские банки в полтора раза нарастили ввоз наличных евро по сравнению с августом — за месяц в страну поступило евро на $1,87 млрд в эквиваленте по курсу на конец августа, следует из данных ЦБ. Это рекордный объем с начала года, он почти достиг уровня июля 2018-го, когда банки запасались валютой из-за угрозы новых американских санкций.

В относительном выражении рекорд еще заметнее: доля ввезенных наличных евро среди двух основных валют составила 71%. Таких значений этот показатель не достигал с лета 2014 года: например, в июне доля ввезенных евро составила 82%, хотя сам объем был ниже — $1 млрд.

Всего в сентябре банки ввезли валюту на $2,6 млрд, что тоже стало максимумом с начала года. Доля доллара в общем объеме закупок оказалась минимальной — 28% ($738 млн, в 2,5 раза меньше, чем на евро). За девять месяцев 2019 года в Россию через банки поступило евро на сумму $9,53 млрд и долларов на сумму $7,8 млрд. Вывоз валюты за тот же период едва превысил $9 млрд.