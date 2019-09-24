ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам

Крупные банки просят дать им возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, этот вопрос обсуждает ЦБ. Такие ставки уже есть в Европе, а российские банки не могут применить их из-за законодательного запрета

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Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России. «Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings 2019, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение отрицательных ставок.

«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя. Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства, поэтому мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — уточнила Данилова в разговоре с журналистами, передает корреспондент РБК. По словам Даниловой, изменения в законодательство могли бы подготовить в правительстве, поскольку Банк России не имеет законодательной инициативы.

О том, что российские банки могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, Центробанк сообщал в «Обзоре рисков финансовых рынков». «При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством», — объяснял регулятор. Это «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».

Чтобы покрыть убытки, российские банки начали вводить комиссии по счетам в евро. Например, в линейке Citi сейчас нет депозитов в евро, но за хранение европейской валюты на счетах организация решила взимать комиссию: для сумм свыше €100 тыс. она составляет 0,4% в год, если объем таких вложений превышает половину всех средств клиента в Citi. Новые срочные депозиты в евро также не открывают Сбербанк и Альфа-банк.

ЦБ отмечал, что такие условия по валютным вкладам делают более привлекательными рублевые депозиты. Потери от разницы ставок больше ощущают «дочки» иностранных банков, поскольку доля валюты в их балансе выше, говорил РБК главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.