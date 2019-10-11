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ВТБ введет комиссии для счетов юрлиц в евро

ВТБ не будет вводить комиссии за обслуживание счетов в евро для физических лиц, но введет их для юрлиц, сообщил журналистам на форуме «Финополис» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, передает корреспондент РБК.

8 октября ВТБ объявил об отказе от приема вкладов в евро. До него от вкладов в евро уже отказались Альфа-банк, Сбербанк и Ситибанк. Последний также устанавливал комиссию за хранение европейской валюты на счетах клиентов. Для сумм от €100 тыс. она составляет 0,4% в год, если объем таких вложений превышает половину всех средств клиента в Ситибанке.

Отказ от вкладов в евро — это «исключительно экономическое решение, потому что, как вы знаете, ставки по евро в международной финансовой системе отрицательные», сказал Олюнин. «И для нас привлечение средств, тем более платных, даже под 0,1%, на самом деле несет отрицательную маржу», — отметил он.

«Сейчас, действительно, убыточность этого бизнеса стала заметной. Тем более, что не столько физические лица, сколько юридические лица с начала этого года довольно активно пользовались арбитражем, продавали на свопе рубли за евро, размещали евро под 0% в банке и зарабатывали на этом, потому что своп-разница была положительная. В моем понимании это порядка 6,5% доходность. Это достаточно большая доходность», — добавил Олюнин.

«По юридическим лицам мы постепенно будем вводить комиссии за ведение счетов в евро», — сообщил первый зампред ВТБ. По его словам, это произойдет до конца года.

Нынешнее законодательство запрещает банкам устанавливать отрицательные ставки, но они обсуждают с ЦБ возможность их введения по счетам юрлиц, писал РБК. Первый зампред регулятора Сергей Швецов заявлял, что возможные изменения не затронут валютные вклады физических лиц, они могут распространиться только на депозиты юрлиц.

Теги: ВТБ
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