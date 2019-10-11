ВТБ введет комиссии для счетов юрлиц в евро

ВТБ не будет вводить комиссии за обслуживание счетов в евро для физических лиц, но введет их для юрлиц, сообщил журналистам на форуме «Финополис» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, передает корреспондент РБК.

8 октября ВТБ объявил об отказе от приема вкладов в евро. До него от вкладов в евро уже отказались Альфа-банк, Сбербанк и Ситибанк. Последний также устанавливал комиссию за хранение европейской валюты на счетах клиентов. Для сумм от €100 тыс. она составляет 0,4% в год, если объем таких вложений превышает половину всех средств клиента в Ситибанке.

Отказ от вкладов в евро — это «исключительно экономическое решение, потому что, как вы знаете, ставки по евро в международной финансовой системе отрицательные», сказал Олюнин. «И для нас привлечение средств, тем более платных, даже под 0,1%, на самом деле несет отрицательную маржу», — отметил он.

«Сейчас, действительно, убыточность этого бизнеса стала заметной. Тем более, что не столько физические лица, сколько юридические лица с начала этого года довольно активно пользовались арбитражем, продавали на свопе рубли за евро, размещали евро под 0% в банке и зарабатывали на этом, потому что своп-разница была положительная. В моем понимании это порядка 6,5% доходность. Это достаточно большая доходность», — добавил Олюнин.

«По юридическим лицам мы постепенно будем вводить комиссии за ведение счетов в евро», — сообщил первый зампред ВТБ. По его словам, это произойдет до конца года.