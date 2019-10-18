Набиуллина оценила потери банков от отрицательных ставок в евро

ЦБ до сих пор не решил, разрешить ли банкам брать плату с клиентов за привлечение средств в евро. Потери кредитных организаций от отрицательных ставок по депозитам в европейской валюте не достигают и 1% их прибыли

Эльвира Набиуллина (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Отрицательные ставки по депозитам в евро пока не являются большой проблемой для российских банков, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, передает ТАСС. Если в России банки привлекают депозиты в евро под 0%, а затем вкладывают в депозиты в еврозоне под минус 0,5%, прибыль российской банковской системы сокращается меньше чем на 1%, подсчитал регулятор.

Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев 2019 года выросла на 36% в годовом выражении, до 1,5 трлн руб., указывал ЦБ в информационно-аналитическом комментарии о развитии банковского сектора. Рост этот в значительной степени был техническим, связанным с корректировками отчетности банков в соответствии с МСФО 9.

«Понятно, что банки считают каждую копейку, и это правильно, поэтому они этот вопрос поднимают. Будем смотреть, как лучше его решить», — признала председатель ЦБ. Но заметила, что срочности здесь нет.

В сентябре крупные российские банки попросили ЦБ дать им возможность вводить отрицательные ставки по валютным депозитам: сейчас это не допускается законом. Банк России признавал, что участники рынка могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро из-за разницы ставок при размещении этих денег в европейские активы и привлечении депозитов в евро в России.