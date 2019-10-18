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Финансы ,  
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Набиуллина оценила потери банков от отрицательных ставок в евро
ЦБ до сих пор не решил, разрешить ли банкам брать плату с клиентов за привлечение средств в евро. Потери кредитных организаций от отрицательных ставок по депозитам в европейской валюте не достигают и 1% их прибыли
Эльвира Набиуллина (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Отрицательные ставки по депозитам в евро пока не являются большой проблемой для российских банков, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, передает ТАСС. Если в России банки привлекают депозиты в евро под 0%, а затем вкладывают в депозиты в еврозоне под минус 0,5%, прибыль российской банковской системы сокращается меньше чем на 1%, подсчитал регулятор.

Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев 2019 года выросла на 36% в годовом выражении, до 1,5 трлн руб., указывал ЦБ в информационно-аналитическом комментарии о развитии банковского сектора. Рост этот в значительной степени был техническим, связанным с корректировками отчетности банков в соответствии с МСФО 9.

«Понятно, что банки считают каждую копейку, и это правильно, поэтому они этот вопрос поднимают. Будем смотреть, как лучше его решить», — признала председатель ЦБ. Но заметила, что срочности здесь нет.

Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро

В сентябре крупные российские банки попросили ЦБ дать им возможность вводить отрицательные ставки по валютным депозитам: сейчас это не допускается законом. Банк России признавал, что участники рынка могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро из-за разницы ставок при размещении этих денег в европейские активы и привлечении депозитов в евро в России.

Обсуждение этой проблемы с банковским сообщество продолжится, заверила Набиуллина.

Как банки оценивают свои потери от привлечения евро

Привлечение евро на депозиты в России даже под 0,1% несет отрицательную маржу, а в этом году потери стали заметнее, отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин. Причем больше неприятностей для игроков доставляют юрлица, а не вкладчики.

«Не столько физические лица, сколько юридические лица с начала этого года довольно активно пользовались арбитражем, продавали на свопе рубли за евро, размещали евро под 0% в банке и зарабатывали на этом, потому что своп-разница была положительная. В моем понимании это порядка 6,5% доходность. Это достаточно большая доходность», — пояснил Олюнин.

Банки отказываются от евро

Большинство крупных российских банков уже прекратили принимать вклады в евро. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие» (для розничных клиентов), Ситибанк и «Авангард». Последние два взимают комиссии за обслуживание счетов физлиц в евро. ВТБ планирует с 2020 года брать плату с клиентов-юрлиц за ведение счетов в европейской валюте.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, депозиты, евро
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ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
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