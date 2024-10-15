ВТБ запустил сервис оплаты по лицу в кафе и магазинах

ВТБ запустил оплату по биометрии в кафе и магазинах, подключившись к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга (безналичной оплаты товаров и услуг по биометрии. — РБК). Об этом в банке рассказали РБК в рамках предстоящего Finopolis 2024.

Первые точки продаж, в которых запущена оплата по биометрии от ВТБ, расположены в Москве и Сочи. Одна из них — кофейня в Пресненском районе Москвы. Оплата проводится через современные POS-терминалы.

POS-терминалы (POS переводится с английского как point of sale — «точка продажи») — это электронное устройство для приема к оплате платежных карт.

Для оплаты новым бесконтактным способом необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в банковских отделениях или в МФЦ.

Система работает следующим образом: непосредственно в момент покупки специальные терминалы на кассах торговых точек считывают биометрию клиента при помощи камер и технологии распознавания лица. После этого устройство передает биометрию в коммерческую биометрическую систему банка-эквайера, если данные подтверждаются, происходит платеж со счета клиента.

«Оплата по биометрии сегодня — как телефонная связь: чтобы она работала, нужно, чтобы клиент мог и совершать звонки, и принимать их. Так и с биометрией — необходимо, чтобы владельцы банковских счетов и карт могли совершать платежи, а точки продаж — принимать их. В слаженной работе обеих половин технологии биометрии — будущее отечественного финтеха», — сказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

С 16 по 18 октября в Сочи, на федеральной территории Сириус, пройдет форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Ключевыми темами этого года станут открытые API и управление согласиями, ИИ, платежные инновации, токенизация, развитие технологической инфраструктуры, финтех и кибербезопасность.

В октябре ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов — владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей.

Клиенты ВТБ уже могут привязать оплату по биометрии к своему счету в мобильном приложении СБП. В настоящее время совершить платеж по биометрии можно также в метрополитене Казани.