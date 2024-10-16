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Финансы ,  
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«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Герман Греф не верит в государственные инновации, Андрей Костин готов сопротивляться, а Эльвира Набиуллина призывает банкиров к проговариванию проблем. РБК приводит главные заявления с форума «Финополис», который организовал ЦБ
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Про стимулирование бизнеса к инновациям

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава Сбербанка Герман Греф

«Ключевое взаимоотношение с государством — это доверие. Когда государство начинает конкурировать с бизнесом, это самый плохой способ сотрудничества. Тут доверия не может быть никакого. То, что мы сейчас переживаем, — это процесс взросления нашего государства, попытка конкурировать с бизнесом (речь, в частности, о создании Центробанком единого QR-кода. Такая технология уже есть у Сбербанка. — РБК).

Я думаю, что со временем мы повзрослеем, от этой модели уйдем, но эта модель — самая непродуктивная с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям. Потому что невозможно конкурировать с государством, и у бизнеса совершенно пропадают стимулы к инновациям. В государственные инновационные сервисы и какие-то прорывы я не верю. Во всяком случае, в нашей истории такого не было».

Про конкуренцию с финтехами и регулятором

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава Сбербанка Герман Греф

«Я двумя руками за то, чтобы финтехи развивались и мучили нас своей скоростью, своей инновационностью, придавали нам стимулов для развития. И я не вижу никаких проблем с тем, чтобы традиционные игроки могли соревноваться с финтехами. В России, в общем, надо сказать, что банки не проспали этот момент времени. В отличие, скажем, от Китая, где они практически потеряли транзакционный бизнес. Сегодня 60% всех транзакций в Китае совершаются небанковскими игроками».

«Когда ты отстаешь в развитии технологий, ты пытаешься использовать все рычаги. В первую очередь доступные тебе — пожаловаться государству о том, как тебе плохо, чтобы закрыться от плохих конкурентов, финтехов и так далее, и так далее [...] Сейчас «Яндекс» придет, уже теперь «Озоном» пугают, «Вайлберризом» и так далее, и так далее. Мне кажется, что не надо пугаться. Не надо на это вестись. Надо просто конкурировать».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава ВТБ Андрей Костин

«Если какой-либо один банк, какой бы большой он ни был, пытается нас, малышей, загнать под свою кровлю и определять стандарты, определять подходы, определять системы, то мы, конечно, на это не согласимся. И, конечно, будем, хоть мы и маленькие, будем сопротивляться, как только мы можем. Понятно, потому что для нас принципиально важно, ЦБ это не конкурент в нашей деятельности коммерческой. И мы готовы быть на равном удалении и работать с Центральным банком. Не видим никаких для себя наездов на наш бизнес, на нашу роль в бизнесе».

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Вы видите, что банкиры — очень вежливые люди, да? Но если вы не поняли, острота дискуссий по поводу взаимоотношений регулятора и банков по регулированию инфраструктуры и стандартов у нас достаточно активная, с разными позициями. Я бы здесь хотела сказать о позиции Центрального банка: мы понимаем, конечно, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора, которые, на взгляд бизнеса, ограничивают его свободу действия. А еще хуже, [когда] регулятор начинает заниматься предоставлением рыночных услуг. В случае Центрального банка это не так.

Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Инфраструктурные условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу у универсального QR. Развитие сервисов предполагает некоторые решения. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт».

Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR
Финансы
Эльвира Набиуллина

«Стандарт — это как розетка. Можно разные делать стандарты. Тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а второй стандарт нескольких банков. Но, наверное, это уже не совсем стандарт. Но мы продолжим с вами дискуссии. И я надеюсь, что будут приняты правильные решения. И про доверие я с вами согласна. То, что у нас есть споры, мы обсуждаем аргументы, мне кажется, тоже создает доверенную среду, даже если в конечном итоге кто-то останется недоволен. Но важно, чтобы мы все это обсуждали, проговаривали и плюсы, и минусы».

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава Сбербанка Герман Греф

«Мы за универсальное, мы против монопольного».

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава ВТБ Андрей Костин

«[Мы] активно поддерживаем сейчас вопрос создания, внедрения универсального QR-кода по стандартам Центрального банка. Думаю, это абсолютно правильный ход в правильном направлении. Мы будем тоже всячески ЦБ здесь поддерживать».

Про регулирование искусственного интеллекта

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Его (искусственный интеллект. — РБК) же все, по сути дела, применяют, но здесь вызовы есть и для регуляторов, и так далее. Риски. И во всем мире спорят, нужно ли его сейчас активно регулировать. Нет? Ваше мнение, нужно ли уже сейчас начать регулировать, или подождать?»

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава Сбербанка Герман Греф

«Ну, у нас, смотрите, у нас есть опыт хороший перед глазами. У нас есть Евросоюз, там есть регулирование, но нет искусственного интеллекта».

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«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Глава ВТБ Андрей Костин

«Мы вообще не против, не возражаем, чтобы вообще регулирования банков не было, Эльвира Сахипзадовна».

«Банкиры — очень вежливые люди»: главное из дискуссии ЦБ и финансистов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Так мы сейчас договоримся. Договоримся — не в смысле достигнем согласия».

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Эльвира Набиуллина Андрей Костин Герман Греф искусственный интеллект QR-код
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Эльвира Набиуллина фото

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экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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