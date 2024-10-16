Герман Греф не верит в государственные инновации, Андрей Костин готов сопротивляться, а Эльвира Набиуллина призывает банкиров к проговариванию проблем. РБК приводит главные заявления с форума «Финополис», который организовал ЦБ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Про стимулирование бизнеса к инновациям

Глава Сбербанка Герман Греф

«Ключевое взаимоотношение с государством — это доверие. Когда государство начинает конкурировать с бизнесом, это самый плохой способ сотрудничества. Тут доверия не может быть никакого. То, что мы сейчас переживаем, — это процесс взросления нашего государства, попытка конкурировать с бизнесом (речь, в частности, о создании Центробанком единого QR-кода. Такая технология уже есть у Сбербанка. — РБК).

Я думаю, что со временем мы повзрослеем, от этой модели уйдем, но эта модель — самая непродуктивная с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям. Потому что невозможно конкурировать с государством, и у бизнеса совершенно пропадают стимулы к инновациям. В государственные инновационные сервисы и какие-то прорывы я не верю. Во всяком случае, в нашей истории такого не было».

Про конкуренцию с финтехами и регулятором

Глава Сбербанка Герман Греф

«Я двумя руками за то, чтобы финтехи развивались и мучили нас своей скоростью, своей инновационностью, придавали нам стимулов для развития. И я не вижу никаких проблем с тем, чтобы традиционные игроки могли соревноваться с финтехами. В России, в общем, надо сказать, что банки не проспали этот момент времени. В отличие, скажем, от Китая, где они практически потеряли транзакционный бизнес. Сегодня 60% всех транзакций в Китае совершаются небанковскими игроками».

«Когда ты отстаешь в развитии технологий, ты пытаешься использовать все рычаги. В первую очередь доступные тебе — пожаловаться государству о том, как тебе плохо, чтобы закрыться от плохих конкурентов, финтехов и так далее, и так далее [...] Сейчас «Яндекс» придет, уже теперь «Озоном» пугают, «Вайлберризом» и так далее, и так далее. Мне кажется, что не надо пугаться. Не надо на это вестись. Надо просто конкурировать».

Глава ВТБ Андрей Костин

«Если какой-либо один банк, какой бы большой он ни был, пытается нас, малышей, загнать под свою кровлю и определять стандарты, определять подходы, определять системы, то мы, конечно, на это не согласимся. И, конечно, будем, хоть мы и маленькие, будем сопротивляться, как только мы можем. Понятно, потому что для нас принципиально важно, ЦБ это не конкурент в нашей деятельности коммерческой. И мы готовы быть на равном удалении и работать с Центральным банком. Не видим никаких для себя наездов на наш бизнес, на нашу роль в бизнесе».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Вы видите, что банкиры — очень вежливые люди, да? Но если вы не поняли, острота дискуссий по поводу взаимоотношений регулятора и банков по регулированию инфраструктуры и стандартов у нас достаточно активная, с разными позициями. Я бы здесь хотела сказать о позиции Центрального банка: мы понимаем, конечно, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора, которые, на взгляд бизнеса, ограничивают его свободу действия. А еще хуже, [когда] регулятор начинает заниматься предоставлением рыночных услуг. В случае Центрального банка это не так.

Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Инфраструктурные условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу у универсального QR. Развитие сервисов предполагает некоторые решения. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт».

«Стандарт — это как розетка. Можно разные делать стандарты. Тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а второй стандарт нескольких банков. Но, наверное, это уже не совсем стандарт. Но мы продолжим с вами дискуссии. И я надеюсь, что будут приняты правильные решения. И про доверие я с вами согласна. То, что у нас есть споры, мы обсуждаем аргументы, мне кажется, тоже создает доверенную среду, даже если в конечном итоге кто-то останется недоволен. Но важно, чтобы мы все это обсуждали, проговаривали и плюсы, и минусы».

Глава Сбербанка Герман Греф

«Мы за универсальное, мы против монопольного».

Глава ВТБ Андрей Костин

«[Мы] активно поддерживаем сейчас вопрос создания, внедрения универсального QR-кода по стандартам Центрального банка. Думаю, это абсолютно правильный ход в правильном направлении. Мы будем тоже всячески ЦБ здесь поддерживать».

Про регулирование искусственного интеллекта

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Его (искусственный интеллект. — РБК) же все, по сути дела, применяют, но здесь вызовы есть и для регуляторов, и так далее. Риски. И во всем мире спорят, нужно ли его сейчас активно регулировать. Нет? Ваше мнение, нужно ли уже сейчас начать регулировать, или подождать?»

Глава Сбербанка Герман Греф

«Ну, у нас, смотрите, у нас есть опыт хороший перед глазами. У нас есть Евросоюз, там есть регулирование, но нет искусственного интеллекта».

Глава ВТБ Андрей Костин

«Мы вообще не против, не возражаем, чтобы вообще регулирования банков не было, Эльвира Сахипзадовна».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Так мы сейчас договоримся. Договоримся — не в смысле достигнем согласия».