Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» вместо паспорта

«Сбер» совместно с ЕБС намерен запустить оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии без предъявления паспорта. Расплатиться так за алкоголь и табак смогут клиенты любых банков, но сервис нуждается в согласовании регуляторов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) планирует запустить оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии клиента вместо предъявления паспорта. Об этом РБК рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Как пояснил РБК представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор ЕБС), сервис будет реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и будет доступен клиентам любых банков.

«Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18+», — сказал Евсеев. Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе проработки архитектуры, которую в дальнейшем потребуется согласовать с регуляторами.

«Сервис подтверждения возраста по биометрии при покупке товаров категории 18+ будет реализован в контуре Единой биометрической системы. Это значит, что пользователь ЕБС сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет. Сейчас ЦБТ совместно с НСПК формирует архитектуру и клиентский путь сервиса. В дальнейшем эти решения будут предложены ретейлерам и банкам для обсуждения и интеграции в действующие сервисы», — рассказал представитель ЦБТ. О разработке проекта писали «Известия», но Сбербанк, ранее собравший существенную часть биометрических образцов для ЕБС и обладающий обширной сетью терминалов по приему платежей в магазинах, до этого не объявлял о своем участии в инициативе.

НСПК совместно с ЦБТ уже проводят пилотный проект по внедрению биоэквайринга, который позволит проводить платежи за товары и услуги по лицу, биометрический слепок которого будет привязан к банковскому счету. «Коммерсантъ» сообщал, что в этом пилоте участвуют ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», «Ак Барс» и МТС-банк.

В настоящее время Сбербанк установил 750 тыс. платежных терминалов, считывающих биометрию, до конца года их число должно составить не менее 1 млн. В ЕБС, по данным на февраль 2024 года, хранилось около 70 млн биометрических данных россиян (слепки лица и голоса), в том числе Сбербанк передал 30 млн биометрических данных.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России при участии «Ростелекома». Она дает новым клиентам банков возможность не проходить идентификацию в отделении, а использовать для этого свои данные (образец голоса и изображение лица). В 2021 году ЕБС стала государственной информационной системой, а с конца 2022 года функции ее оператора выполняет ЦБТ. Однако ЕБС не пользовалась популярностью у граждан. В итоге был принят закон, по которому с 2023 года все биометрические данные коммерческих организаций, в основном банков (и «Сбера» тоже), должны храниться только в ЕБС. Процесс передачи данных был завершен в конце прошлого года.

Как будет работать покупка алкоголя и сигарет по биометрии

Согласно закону паспорт можно заменить только идентификацией в государственных ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), поэтому это совместный проект с государственными системами, пояснил Евсеев. Речь идет о профильном 572-ФЗ, в котором говорится, что действия по установлению и проверке личности физического лица с использованием ЕБС и ЕСИА приравниваются к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих личность, если такое предъявление требуется в соответствии с нормативными правовыми актами России и т.п.

По словам представителя ЦБТ, граждане смогут использовать сервис подтверждения возраста как при оформлении онлайн-заказов, так и очно — оплачивая покупки на кассах самообслуживания. «Доступ к сервису будет у любого пользователя Единой биометрической системы, который зарегистрировал подтвержденную биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста», — добавил он.

Биометрия имеет потенциал значительно повысить точность и надежность проверки возраста при продаже алкоголя, сигарет и других товаров с маркировкой 18+, считает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин: «В отличие от паспорта, который может быть потерян, подделан или передан третьему лицу, биометрические данные уникальны, и их невозможно подделать. Это минимизирует вероятность обмана и гарантирует, что покупка совершается только совершеннолетними».

«Основная проблема в том, что несовершеннолетние, как и сейчас, могут просто попросить другого человека сделать покупку за них. В таком случае вообще не имеет значения, каким образом будет проводиться проверка возраста — предъявлением паспорта или через биометрию», — скептична юрист практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov & Pevzner Ирина Гущина.

Этот сервис может быть популярен у клиентов, заинтересованных в инновациях, однако таких меньшинство, полагает Калякин: «Если провести эксперимент и в час пик встать у турникетов Московского метрополитена (там уже запущена оплата по биометрии. — РБК), то можно убедиться, что стремящихся к инновациям людей, которые пользуются биометрией для прохода через турникеты, не так много».

Но паспорт можно забыть или потерять, а биометрические данные у человека всегда с собой, называет плюс биометрии Гущина. Но она предупреждает, что существует небольшая вероятность несовпадения реальных данных и данных, записанных в ЕБС: после травм, операций или изменения биометрических данных при взрослении. «В таком случае понадобится сначала обновить данные в ЕБС и только потом продолжать ее использование», — говорит юрист.

В России технологии биометрии пока развиваются достаточно медленно, и существуют риски относительно их массового использования, говорит Калякин. Он считает, что по мере увеличения доверия к биометрии ЕБС и ЕСИА можно ожидать постепенного роста популярности таких платежей, но для массового принятия технологии важно грамотно управлять конфиденциальностью и безопасностью данных, поскольку скептическое отношение к использованию биометрических данных все еще существует.