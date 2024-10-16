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Финансы ,  
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Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR

ЦБ при разработке единого QR-кода не планирует конкурировать с коммерческими банками, заявила Эльвира Набиуллина, в частности со «Сбером». Вместо этого регулятор планирует разработать стандарт, который будет работать «как розетка»
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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Универсальный QR-код для оплаты покупок не конкурирует с аналогичными рыночными продуктами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Инфраструктурные условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Развитие сервисов предполагает некоторые решения. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — сказала Набиуллина.

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Мы понимаем, конечно, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора, которые, на взгляд бизнеса, ограничивают его свободу действий. А еще хуже, [когда] регулятор начинает заниматься представлением рыночных услуг. В случае Центрального банка это не так», — подчеркнула Набиуллина.

С критикой единого QR-кода не раз выступал глава Сбербанка Герман Греф — у «Сбера» уже есть своя технология по оплате через QR. Единое же решение, над которым работает ЦБ, приведет к тому, что бизнес потеряет стимулы к инновациям, предупреждал Греф. На форуме «Финополис» 16 октября он подчеркнул, что «мы за универсальный [код], мы против монопольного».

Набиуллина же уточнила, что ЦБ должен работать над созданием стандарта. «Стандарт — это как розетка. Можно разные делать стандарты. Тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а второй стандарт нескольких банков. Но, наверное, это уже не совсем стандарт. Но мы продолжим с вами дискуссии. И я надеюсь, что будут приняты правильные решения. И про доверие я с вами согласна. То, что у нас есть споры, мы обсуждаем аргументы, мне кажется, тоже создает доверенную среду, даже если в конечном итоге кто-то останется недоволен. Но важно, чтобы мы все это обсуждали, проговаривали и плюсы, и минусы», — отметила она.

ЦБ предложил закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заявил, что модель с едиными стандартами от ЦБ оптимальна.

«Центральный банк задает основные стандарты, администрирует опорную инфраструктуру на принципах равнодоступности и равноудаленности. Именно так были построены СПФС (Система передачи финансовых сообщений, аналоги SWIFT. — РБК), СБП (Система быстрых платежей по номеру телефона. — РБК). Если какой-либо один банк, какой бы большой он ни был, пытается нас, малышей, загнать под свою кровлю, под свой стандарт, мы не согласимся. Конечно, мы, маленькие, будем сопротивляться, сколько мы можем», — сказал Костин.

«ЦБ — это не конкурент в нашей деятельности коммерческой. Мы готовы быть на равном удалении и работать с Центральным банком. Не видим никаких для себя наездов на наш бизнес, на нашу роль в бизнесе и активно поддерживаем сейчас вопрос создания универсального QR-кода по стандартам Центрального банка», — подчеркнул глава ВТБ.

Греф ранее говорил, что ЦБ услышал позицию Сбербанка о создании омниканального платежного QR-кода вместо единого QR-кода. Такой формат позволяет использовать несколько технологических решений, но в рамках одного стандарта.

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Эльвира Набиуллина QR-код «Финополис» ЦБ Сбербанк Герман Греф Андрей Костин
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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