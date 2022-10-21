Bloomberg узнал, что банки в ОАЭ усилили проверки российских клиентов
Российские предприниматели на фоне санкций все чаще регистрируют бизнес в ОАЭ — из-за этого некоторые банки в этой стране стали с большей осторожностью относиться к новым клиентам из России, пишет Bloomberg.
По данным его источников, в особенности это касается крупных частных банков со связями с США, Великобританией и странами Евросоюза: такие организации стали более тщательно проверять потенциальных клиентов. К некоторым из них даже приходят домой.
В числе компаний, которые после начала спецоперации на Украине и введенных в ответ западных санкций переехали в Дубай, Bloomberg называет ИT-стартапы Fitmost и CSIRA Vision, финансовые Leon Family Office и Aspiring Capital. По данным источников агентства, СУЭК и «Еврохим», основанные попавшим под санкции США и ЕС Андреем Мельниченко, открывают торговые подразделения в ОАЭ.
Представители американской администрации неоднократно говорили о последствиях использования ОАЭ россиянами для обхода санкций, отмечает агентство. Абу-Даби не вводил против России собственных ограничений в ответ на спецоперацию на Украине.
Ранее РБК писал, что российские граждане столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции. По словам одного из россиян, местные банки не справляются с потоком приехавших в сентябре после объявления в России частичной мобилизации. Информацию подтвердили посредники между банками и клиентами — они помогают открыть карты. Один из таких посредников уточнил, что сейчас с россиянами без вида на жительство в стране работают только четыре банка (три государственных и один частный).
Еще в марте Reuters писал, что из-за санкций обеспеченные россияне переводят свои активы из Европы в Дубай. Forbes в апреле сообщал о росте числа российских миллиардеров, которые хотят приобрести в Дубае недвижимость. По данным The New York Times, доля полетов частных самолетов в этот город увеличилась с 3% до начала спецоперации на Украине до 14% к маю.
В июле местное агентство Betterhome сообщило, что продажи недвижимости в Дубае в первой половине 2022 года выросли на 60%.