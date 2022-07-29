Продажи недвижимости в Дубае выросли на 60% на фоне санкций против России
Продажи недвижимости в Дубае в первой половине 2022 года выросли на 60%, говорится в отчете местного агентства недвижимости Betterhomes. За этот период было продано жилья на общую сумму, которая на 85% больше, чем за тот же период годом ранее.
По данным городского земельного комитета, в январе—июне в Дубае было продано рекордное число объектов — 37 762. Общая сумма транзакций на рынке жилой недвижимости составила 89 млрд дирхамов ($24,23 млрд). Чаще всего квартиры и дома в городе покупали граждане Индии, Великобритании и Италии.
России по этому показателю занимает четвертое место. Число покупателей из страны выросло на 164% по сравнению с первой половиной 2021 года.
Следом за Россией идут Франция и Канада. А жители ОАЭ в рейтинге оказались на шестом месте.
В Betterhomes рост спроса связали с геополитической нестабильностью в Европе и желанием покупателей взять ипотеку до ожидаемого повышения ставок.
В марте Reuters со ссылкой на источники сообщал, что обеспеченные россияне на фоне санкций переводят свои активы из Европы в Дубай. В частности, как писала Financial Times, богатые россияне пытались обменять недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае.
Forbes в апреле писал о росте числа российских миллиардеров, которые хотят приобрести дома в этом городе, причем, по данным издания, россияне заинтересованы не только в покупке недвижимости, но и в полноценном проживании в ОАЭ. Издание предположило, что миллиардеров могла привлечь гибкая визовая программа, по которой иностранцы могут получить ПМЖ в стране, если инвестируют не менее 10 млн дирхамов (около $2,7 млн) в местную компанию или инвестиционный фонд. Гражданство ОАЭ с 2021 года можно получить через инвестиции в собственность.
По данным The New York Times, российская элита до введения западными странами новых санкций чаще летала в Европу, а теперь переориентировалась на Азию и Ближний Восток. «Мировым центром» газета назвала именно Дубай, доля полетов частных самолетов туда увеличилась с 3% до начала спецоперации до 14% к маю.