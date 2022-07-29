Продажи недвижимости в Дубае выросли на 60% на фоне санкций против России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя Политика, 19:15
Коллективный иммунитет к COVID в России упал до 10,7% Общество, 19:01
Экс-капитан «Локомотива» назвал сырым состав команды на матч с «Зенитом» Спорт, 19:01
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Песков назвал неверными слова Салливана о переговорах с Киевом Политика, 18:49
«Не пройти мимо того, кому нужна помощь». Колонка Филиппа Авдеева о добре Стиль, 18:43
США ввели санкции против «антиглобалиста» и «креативного дипломата» Политика, 18:42
Власти Латвии сообщили о жестких проверках россиян и белорусов на границе Политика, 18:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
Акции Intel рухнули на 11% после снижения квартальной выручки и прибыли Инвестиции, 18:32
Группа «Тату» объявила о воссоединении ради концерта в Минске Life, 18:23
СТМ в тренде: как делают консервы и колбасу в Подмосковье Новая экономика, 18:21
Борисов заявил, что дату ухода России с МКС еще не выбрали Технологии и медиа, 18:18
В ДТП на Кубани погибла семья из Петербурга с тремя детьми Общество, 18:17
Война санкций ,  

Продажи недвижимости в Дубае выросли на 60% на фоне санкций против России

В Дубае на 164% увеличилось число покупателей недвижимости из России. Общее число проданных за полгода объектов достигло рекордных 37,7 тыс. В местном агентстве недвижимости подъем связали с геополитической нестабильностью
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Продажи недвижимости в Дубае в первой половине 2022 года выросли на 60%, говорится в отчете местного агентства недвижимости Betterhomes. За этот период было продано жилья на общую сумму, которая на 85% больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным городского земельного комитета, в январе—июне в Дубае было продано рекордное число объектов — 37 762. Общая сумма транзакций на рынке жилой недвижимости составила 89 млрд дирхамов ($24,23 млрд). Чаще всего квартиры и дома в городе покупали граждане Индии, Великобритании и Италии.

России по этому показателю занимает четвертое место. Число покупателей из страны выросло на 164% по сравнению с первой половиной 2021 года.

Следом за Россией идут Франция и Канада. А жители ОАЭ в рейтинге оказались на шестом месте.

В ОАЭ назвали «сомнительный» момент в применении санкций Запада
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В Betterhomes рост спроса связали с геополитической нестабильностью в Европе и желанием покупателей взять ипотеку до ожидаемого повышения ставок.

В марте Reuters со ссылкой на источники сообщал, что обеспеченные россияне на фоне санкций переводят свои активы из Европы в Дубай. В частности, как писала Financial Times, богатые россияне пытались обменять недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта
Саммари
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи

Forbes в апреле писал о росте числа российских миллиардеров, которые хотят приобрести дома в этом городе, причем, по данным издания, россияне заинтересованы не только в покупке недвижимости, но и в полноценном проживании в ОАЭ. Издание предположило, что миллиардеров могла привлечь гибкая визовая программа, по которой иностранцы могут получить ПМЖ в стране, если инвестируют не менее 10 млн дирхамов (около $2,7 млн) в местную компанию или инвестиционный фонд. Гражданство ОАЭ с 2021 года можно получить через инвестиции в собственность.

По данным The New York Times, российская элита до введения западными странами новых санкций чаще летала в Европу, а теперь переориентировалась на Азию и Ближний Восток. «Мировым центром» газета назвала именно Дубай, доля полетов частных самолетов туда увеличилась с 3% до начала спецоперации до 14% к маю.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дубай ОАЭ Недвижимость
Материалы по теме
Власти предложили продавать российское вино китайцам и иммигрантам в ОАЭ
Бизнес
Forbes сообщил о росте желающих купить дом в Дубае миллиардеров из России
Бизнес
Миллиардер Мельниченко стал гражданином ОАЭ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter