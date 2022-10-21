Долговая нагрузка россиян на фоне кризиса снизилась впервые за семь лет

Закредитованность граждан во втором квартале 2022 года снизилась впервые с 2015 года. Во многом это произошло из-за того, что банки ужесточили требования к заемщикам, указал ЦБ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Долговая нагрузка российских домохозяйств на макроуровне на 1 июля 2022 года составила 11,4%, снизившись за второй квартал на 0,2 процентного пункта, сообщил Банк России (.pdf). Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), снизился впервые за семь лет, подчеркнул регулятор. Как следует из обзора ЦБ, финансовая нагрузка россиян росла ускоренными темпами в 2021 году и к началу этого кризиса граждане подошли в состоянии максимальной закредитованности за все время наблюдений.

Снижение долговой нагрузки произошло во многом благодаря уменьшению задолженности банковских клиентов по необеспеченным кредитам — с начала года вклад этого сегмента в общий показатель снизился на 0,3 п.п., до 5,7%. Средний долг по беззаллоговым ссудам за второй квартал упал на 12%, до 730 тыс. руб.

На структуру долгов россиян перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО), а также общую численность заемщиков повлиял кризис: в обзоре Банк России указывает, что во втором квартале этого года кредитные организации ужесточили стандарты кредитования. В конце февраля, после начала российской военной операции на Украине, ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Вслед за ним стоимость кредитов для клиентов пересмотрели и банки, кредиторы также снизили уровень одобрения заявок, писал РБК. Это привело к резкому охлаждению кредитного рынка: в марте-мае выдачи розничных ссуд были на исторически низких уровнях.

По оценкам ЦБ, за первую половину 2022 года число банковских заемщиков сократилось на 0,7%, или на 300 тыс. человек, до 42,1 млн человек.

62,4% из них, или 26,3 млн, имеют долги только по одному кредиту. Почти треть (30,1%), или 12,7 млн человек — по двум ссудам. 3,2 млн россиян вынуждены одновременно платить банкам по трем и более кредитам.

Банк России не приводит статистику, сколько должников приходится на те или иные виды кредитных продуктов. Как следует из обзора, на 1 июля 8,7 млн и россиян имели кредитные карты. Эта группа клиентов выросла сильнее всего — на 4,8%, или 400 тыс. человек за полугодие. ЦБ также не приводит в обзоре данные о количестве заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). В первой половине прошлого года эта клиентская группа росла ускоренными темпами, на 1 июля долги по займам имели 6,7 млн россиян.