Банки на пике кризиса отказывали в кредитах наличными в 75% случаев

В марте уровни одобрения кредитных заявок в российских банках откатились к минимумам 2014 года, подсчитали в «Эквифаксе». К маю ситуация улучшилась, но кредиторы будут и дальше с осторожностью одобрять заявки, считают эксперты

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В марте 2022 года на фоне резкого роста ставок уровень одобрения банками кредитных заявок (aproval rate, AR) упал до минимумов 2014 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс». По оценкам БКИ, самое заметное ужесточение риск-политики банков произошло в сегментах необеспеченного кредитования.

Доля удовлетворенных обращений за кредитами наличными по сравнению с февралем упала на 18 процентных пунктов, до 25%. Это означает, что в марте три четверти желающих взять такую ссуду получили отказы от банков.

В сегменте POS-кредитов (ссуд на покупку товаров) уровень одобрения снизился на 12 п.п., до 17%. Соответственно, процент «отказников» превысил планку в 80%.

Только пятая часть заявок на кредитные карты (20%) в марте прошла фильтр банков. Доля одобренных обращений сократилась на 7 п.п. по сравнению с февралем.

Отказы по автокредитам получили примерно две трети потенциальных заемщиков: в марте уровень одобрения по таким ссудам упал на 12 п.п., до 32%.

В ипотеке риск-политика банков изменилась незначительно: доля удовлетворенных заявок снизилась всего на 2 п.п. и составила 59%. Иными словами, отказы от кредиторов получили чуть больше 40% потенциальных ипотечников.

Даже весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса в России, уровень одобрения кредитных заявок был выше, замечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Кроме того, в этот кризис российские банки изменили тактику и автоматически отсекали целые «пласты» клиентов, добавляет он.

Как следует из данных бюро, кредиторы после начала военной операции на Украине и ввода западных санкций против России кратно увеличили долю отказов, не связанных с их кредитной политикой или качеством кредитной истории заемщика. Такие отказы «Эквифакс» квалифицирует как «прочие». В марте 42% отклоненных заявок на кредиты наличными оказались в группе «прочих отказов» против 14% в феврале. В сегменте POS-кредитов доля «прочих отказов» выросла с 2 до 22%.

«Как правило, в условиях быстрых изменений кредиторам проще и быстрее не перестраивать свои скоринговые модели, а внедрить ряд простых «правил», которые [позволят] отказывать целым «пластам» клиентов», — поясняет Лагуткин.

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Как это объясняют банки В большинстве крупных банков не ответили на вопрос РБК, как изменилась их риск-политика в отношении потенциальных заемщиков на пике кризиса. Представитель ВТБ сказал, что после изменения макроэкономической ситуации и резкого повышения ставки ЦБ «все игроки были вынуждены ужесточить правила принятия решений по новым кредитам».

Зампред правления Абсолют Банка Николай Василевский сообщил, что кредитная организация незначительно изменила подход к оценке платежеспособности клиентов, которые обращались за ипотекой и автокредитами. «Наши изменения коснулись в основном подходов к оценке ликвидности залога. Основной вклад в изменение уровня одобрения вносили высокие ставки, которые влияют на размер платежа по кредиту», — пояснил он.

В банке «Дом.РФ» снижение уровней одобрения ипотечных кредитов связали с падением количества входящих заявок и их «качества».

Изменилась ли ситуация к лучшему

В феврале Банк России для поддержания финансовой стабильности внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20%, но уже в апреле приступил к смягчению денежно-кредитной политики. Он провел два раунда снижения ставки, по итогам последнего заседания 29 апреля показатель опустился до 14%.

Уже можно говорить о том, что кредиторы начали возвращать approval rate к уровням, которые были до кризиса, замечает Лагуткин. «Об этом говорят оперативные данные о динамике выдачи кредитов», — пояснил он, не приведя точных показателей.

«Снижение ключевой ставки в дальнейшем стало однозначным сигналом для крупнейших игроков по улучшению условий по кредитам и частичному ослаблению риск-процедур», — подтверждает представитель ВТБ.

В апреле уровень одобрения заявок на ипотеку вырос втрое по сравнению с мартом, оценивает старший вице-президент банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

На пике кризиса банки отказывали не только из-за экономической неопределенности, снижения платежеспособности и ухудшения перспектив занятости клиентов, но и из-за высоких ставок, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «Выданные кредиты существенно бы увеличили кредитную нагрузку клиента». Сейчас влияние этого технического фактора уменьшилось, а количество заявок на кредиты значительно не выросло, что поднимает aproval rate, поясняет она.

«Мы не видим предпосылок для ослабления риск-политик банков, по нашему мнению, по-прежнему, одним из основных факторов будет показатель долговой нагрузки заемщика, а также кредитная история, уровень дохода и его стабильность», — продолжает Богомолова.

В краткосрочной перспективе банки все же будут проводить «тонкие настройки кредитования», чтобы поддержать выдачи, считает Лагуткин. «Действия кредиторов, очевидно, будут полностью подчинены внешнему фону и действиям регулятора. С учетом этих факторов, наверное, можно с осторожностью говорить о том, что политика кредиторов останется умеренно консервативной еще несколько месяцев, на протяжении летнего сезона. После этого при отсутствии новых шоков можно будет наблюдать более интенсивный рост уровня одобрения и кредитования», — заключает эксперт.

Последствия кризиса начнут заметнее отражаться на заемщиках как раз во второй половине года, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Текущий кризис способен затронуть заметно большее число отраслей, чем это было в условиях пандемии, учитывая масштабы международных санкций и число иностранных компаний, приостановивших деятельность в стране. Вместе с тем влияние на занятость и доходы будет иметь отложенный характер и, скорее всего, проявится уже во втором полугодии 2022 года».

В отличие от пандемии, когда с отказами в кредитах столкнулись заемщики, занятые в отдельных отраслях экономики, сейчас картина будет другой, считает Богомолова. «Ситуация на рынке труда в целом будет постепенно ухудшаться, и в перспективе заемщики всех отраслей могут оказаться в ситуации, когда взять кредит будет проблематично», — допускает аналитик НРА.