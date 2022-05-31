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Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла нового пика, на кредиты уходит 10,6% их доходов
Закредитованность граждан выросла во второй половине прошлого года, сообщил ЦБ. Но шок из-за нового кризиса приостановил этот процесс
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К началу кризиса россияне подошли в состоянии максимальной закредитованности за все время наблюдений, сообщил Банк России. На 1 января 2022 года уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда — 10,6%. За полгода с последнего замера показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), вырос на 0,4 процентных пункта. Темпы роста долговой нагрузки практически не замедлились по сравнению с динамикой первого полугодия 2021 года, но с февраля Банк России фиксирует радикальное изменение условий на рынке, влияющих на уровень долговой нагрузки населения.

Новые факторы, влияющие на закредитованность

  • Спад необеспеченного кредитования. «С момента начала кризиса граждане предпочитали откладывать решение об обращении за кредитом в условиях роста стоимости кредитования и повышенной экономической неопределенности», — констатирует ЦБ. По оценкам регулятора, в первом квартале количество поданных заявок на потребкредиты упало на 44% по сравнению с предыдущим кварталом.

Задолженность населения по необеспеченным ссудам сократилась на 1,9% в марте и на 1,5% в апреле. На этом фоне сократилась доля кредитов, выданных наиболее закредитованным заемщикам — тем, кто тратит на обслуживание кредитов свыше 80% ежемесячного дохода (ПДН более 80%). В марте показатель составил 31,6%, что на 1,8 п.п. ниже уровней конца прошлого года.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

До начала кризиса Банк России принимал меры для охлаждения рынка необеспеченного кредитования — повышал коэффициенты риска и планировал с 1 июля ввести прямые количественные ограничения на выдачу таких ссуд. Но с начала кризиса ЦБ отказался от этих мер и позволил банкам распустить ранее накопленный буфер капитала.

  • Замещение льготными программами в ипотеке. Ипотечный портфель банков начал сокращаться не так быстро, как пул необеспеченных кредитов: в марте прирост в ипотеке сохранился на высоком уровне в 2,1%, спад (на 0,1%) был зафиксирован только в апреле. Как отмечается в обзоре, поддержку ипотеке оказывают государственные льготные программы кредитования — например, в марте на них пришлось 43% объема выданных ссуд в этом сегменте.
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Однако Банк России указывает на риски расширения таких программ. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% стоимости жилья, что в среднем ниже, чем в других ипотечных сегментах. «В случае существенного снижения цен часть заемщиков в сегменте первичной ипотеки будет иметь задолженность, превышающую текущую стоимость приобретенного ими жилья», — предупреждает ЦБ.

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Фото:Андрей Попов / РИА Новости

  • Повышенные риски роста просрочки. Регулятор пока не зафиксировал ухудшения качества розничного портфеля банков: доля просроченной задолженности (NPL, ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней) в сегменте потребкредитов составляет 8%, а в ипотеке — всего 0,7%.

Но стандартные показатели просрочки не учитывают то, как изменился портфель банков с марта, подчеркивает ЦБ. Как раз с этого месяца Банк России увидел рост «опережающих индикаторов кредитного риска». Доля потребкредитов, по которым в марте-апреле впервые был пропущен платеж, выросла с 5,3% до 7,5%. «Данный уровень соответствует значениям 2021 года, синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторам», — говорится в обзоре. Банк России отмечает, что российские заемщики сейчас реже обращаются за кредитными каникулами, чем в пандемию, но ухудшение качества портфеля банков может быть более значительным, чем в предыдущий кризис.

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Фото:Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Как отмечается в обзоре, замедление кредитования в кризис приводит к усугублению экономического спада и вызывает дальнейшее ухудшение качества кредитов. «Против этого порочного круга направлена антициклическая политика Банка России», — подчеркивает ЦБ. Это регуляторные послабления для банков по резервам, роспуск ранее созданных буферов капитала для стимулирования кредитования и госпрограммы, нацеленные на то же самое. В целом ЦБ квалифицирует качество розничного портфеля банков как стабильное.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки потребкредитование Ипотека Долги Банк России
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