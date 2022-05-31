Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом

Закредитованность граждан выросла во второй половине прошлого года, сообщил ЦБ. Но шок из-за нового кризиса приостановил этот процесс

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К началу кризиса россияне подошли в состоянии максимальной закредитованности за все время наблюдений, сообщил Банк России. На 1 января 2022 года уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда — 10,6%. За полгода с последнего замера показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), вырос на 0,4 процентных пункта. Темпы роста долговой нагрузки практически не замедлились по сравнению с динамикой первого полугодия 2021 года, но с февраля Банк России фиксирует радикальное изменение условий на рынке, влияющих на уровень долговой нагрузки населения.

Новые факторы, влияющие на закредитованность

Спад необеспеченного кредитования. «С момента начала кризиса граждане предпочитали откладывать решение об обращении за кредитом в условиях роста стоимости кредитования и повышенной экономической неопределенности», — констатирует ЦБ. По оценкам регулятора, в первом квартале количество поданных заявок на потребкредиты упало на 44% по сравнению с предыдущим кварталом.

Задолженность населения по необеспеченным ссудам сократилась на 1,9% в марте и на 1,5% в апреле. На этом фоне сократилась доля кредитов, выданных наиболее закредитованным заемщикам — тем, кто тратит на обслуживание кредитов свыше 80% ежемесячного дохода (ПДН более 80%). В марте показатель составил 31,6%, что на 1,8 п.п. ниже уровней конца прошлого года.

До начала кризиса Банк России принимал меры для охлаждения рынка необеспеченного кредитования — повышал коэффициенты риска и планировал с 1 июля ввести прямые количественные ограничения на выдачу таких ссуд. Но с начала кризиса ЦБ отказался от этих мер и позволил банкам распустить ранее накопленный буфер капитала.

Замещение льготными программами в ипотеке. Ипотечный портфель банков начал сокращаться не так быстро, как пул необеспеченных кредитов: в марте прирост в ипотеке сохранился на высоком уровне в 2,1%, спад (на 0,1%) был зафиксирован только в апреле. Как отмечается в обзоре, поддержку ипотеке оказывают государственные льготные программы кредитования — например, в марте на них пришлось 43% объема выданных ссуд в этом сегменте.

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Однако Банк России указывает на риски расширения таких программ. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% стоимости жилья, что в среднем ниже, чем в других ипотечных сегментах. «В случае существенного снижения цен часть заемщиков в сегменте первичной ипотеки будет иметь задолженность, превышающую текущую стоимость приобретенного ими жилья», — предупреждает ЦБ.

Повышенные риски роста просрочки. Регулятор пока не зафиксировал ухудшения качества розничного портфеля банков: доля просроченной задолженности (NPL, ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней) в сегменте потребкредитов составляет 8%, а в ипотеке — всего 0,7%.

Но стандартные показатели просрочки не учитывают то, как изменился портфель банков с марта, подчеркивает ЦБ. Как раз с этого месяца Банк России увидел рост «опережающих индикаторов кредитного риска». Доля потребкредитов, по которым в марте-апреле впервые был пропущен платеж, выросла с 5,3% до 7,5%. «Данный уровень соответствует значениям 2021 года, синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторам», — говорится в обзоре. Банк России отмечает, что российские заемщики сейчас реже обращаются за кредитными каникулами, чем в пандемию, но ухудшение качества портфеля банков может быть более значительным, чем в предыдущий кризис.

Как отмечается в обзоре, замедление кредитования в кризис приводит к усугублению экономического спада и вызывает дальнейшее ухудшение качества кредитов. «Против этого порочного круга направлена антициклическая политика Банка России», — подчеркивает ЦБ. Это регуляторные послабления для банков по резервам, роспуск ранее созданных буферов капитала для стимулирования кредитования и госпрограммы, нацеленные на то же самое. В целом ЦБ квалифицирует качество розничного портфеля банков как стабильное.