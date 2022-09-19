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В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы на постоянной основе

Пока соответствующий механизм действует до 30 сентября. Депутаты и сенаторы предложили ввести его на постоянной основе. Минфин, в свою очередь, подготовил проект постановления о продлении до 31 марта
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, где предложила внести в законодательство поправки, которые устанавливают право граждан на кредитные каникулы на постоянной основе. Текст документа размещен в думской базе.

Поправки касаются физлиц и предполагают, что заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении льготного периода, если размер кредита не превышает максимальный установленный правительством; условия договора не изменялись по требованию заемщика; заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

При этом до установления максимального размера кредита правительством авторы предлагают принимать за верхнюю планку:

  • 1,6 млн руб. для автомобильных кредитов (сейчас 700 тыс.),
  • 450 тыс. руб. для остальных потребительских кредитов (сейчас 300 тыс.).

Под трудной жизненной ситуацией понимается снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, более чем на 30%.

Заемщик вправе определить длительность (не более шести месяцев), а также дату начала льготного периода, говорится в законопроекте.

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В пояснительной записке авторы напоминают, что механизм кредитных каникул действовал в период пандемии в качестве меры поддержки граждан и предпринимателей, а также в условиях введенных против России санкций и «показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности».

Авторы подчеркивают, что предлагаемые законопроектом изменения «позволят надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, снизить риски дефолтов заемщиков, а также уменьшить риски для финансовой стабильности кредиторов».

Последний раз кредитные каникулы вводили в марте, обратиться за предоставлением льготного периода заемщик сможет до 30 сентября.

Однако 19 сентября Минфин внес проект постановления, который продляет действие механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
кредит отсрочка Госдума Минфин
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