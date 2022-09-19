В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы на постоянной основе
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, где предложила внести в законодательство поправки, которые устанавливают право граждан на кредитные каникулы на постоянной основе. Текст документа размещен в думской базе.
Поправки касаются физлиц и предполагают, что заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении льготного периода, если размер кредита не превышает максимальный установленный правительством; условия договора не изменялись по требованию заемщика; заемщик находится в трудной жизненной ситуации.
При этом до установления максимального размера кредита правительством авторы предлагают принимать за верхнюю планку:
- 1,6 млн руб. для автомобильных кредитов (сейчас 700 тыс.),
- 450 тыс. руб. для остальных потребительских кредитов (сейчас 300 тыс.).
Под трудной жизненной ситуацией понимается снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, более чем на 30%.
Заемщик вправе определить длительность (не более шести месяцев), а также дату начала льготного периода, говорится в законопроекте.
В пояснительной записке авторы напоминают, что механизм кредитных каникул действовал в период пандемии в качестве меры поддержки граждан и предпринимателей, а также в условиях введенных против России санкций и «показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности».
Авторы подчеркивают, что предлагаемые законопроектом изменения «позволят надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, снизить риски дефолтов заемщиков, а также уменьшить риски для финансовой стабильности кредиторов».
Последний раз кредитные каникулы вводили в марте, обратиться за предоставлением льготного периода заемщик сможет до 30 сентября.
Однако 19 сентября Минфин внес проект постановления, который продляет действие механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года.