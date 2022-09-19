В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы на постоянной основе

Пока соответствующий механизм действует до 30 сентября. Депутаты и сенаторы предложили ввести его на постоянной основе. Минфин, в свою очередь, подготовил проект постановления о продлении до 31 марта

Фото: Олег Яковлев / РБК

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, где предложила внести в законодательство поправки, которые устанавливают право граждан на кредитные каникулы на постоянной основе. Текст документа размещен в думской базе.

Поправки касаются физлиц и предполагают, что заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении льготного периода, если размер кредита не превышает максимальный установленный правительством; условия договора не изменялись по требованию заемщика; заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

При этом до установления максимального размера кредита правительством авторы предлагают принимать за верхнюю планку:

1,6 млн руб. для автомобильных кредитов (сейчас 700 тыс.),

450 тыс. руб. для остальных потребительских кредитов (сейчас 300 тыс.).

Под трудной жизненной ситуацией понимается снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, более чем на 30%.

Заемщик вправе определить длительность (не более шести месяцев), а также дату начала льготного периода, говорится в законопроекте.

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В пояснительной записке авторы напоминают, что механизм кредитных каникул действовал в период пандемии в качестве меры поддержки граждан и предпринимателей, а также в условиях введенных против России санкций и «показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности».

Авторы подчеркивают, что предлагаемые законопроектом изменения «позволят надлежащим образом защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, снизить риски дефолтов заемщиков, а также уменьшить риски для финансовой стабильности кредиторов».

Последний раз кредитные каникулы вводили в марте, обратиться за предоставлением льготного периода заемщик сможет до 30 сентября.

Однако 19 сентября Минфин внес проект постановления, который продляет действие механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года.