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Финансы ,  
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Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

Новички на фондовом рынке смогут покупать сложные инструменты только после тестирования. Так ЦБ хочет защитить розничных инвесторов от рисков. Участники рынка опасаются, что закон подтолкнет клиентов к иностранным брокерам
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Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Законопроект, который еще должен пройти чтение в Совете Федерации, введет в законодательство понятие неквалифицированного инвестора. По умолчанию таковыми будут считаться новички на фондовом рынке. Сейчас такой градации нет, но есть возможность получить статус квалифицированного инвестора, чтобы вкладывать в сложные структурные инструменты и ценные бумаги, которые не представлены на российских биржах. А чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно либо владеть активами более чем на 6 млн руб., либо иметь экономическое образование, либо совершить в течение года сделки с ценными бумагами более чем на 6 млн руб.

Новый подход

Требований для неквалифицированных инвесторов не будет, но и инвестировать они смогут только в наиболее защищенные активы. Это акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные бумаги), простые облигации российских эмитентов, ОФЗ, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, ряд наиболее надежных иностранных облигаций. Для неквалифицированных игроков также будут доступны иностранные бумаги, входящие в индексы, перечень которых определен Банком России. Предварительный список содержит 40 индексов, среди них есть американские NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и т.д.

Брокеры неоднократно выступали с критикой планов ЦБ, настаивая, что те не защищают инвесторов от серьезных угроз, но при этом ограничивают для них право выбора инструментов для вложений. Изменения приведут к тому, что часть иностранных ценных бумаг, обращающихся на биржах, и практически все внебиржевые срочные продукты будут недоступны инвесторам, которые не являются квалифицированными, объясняет директор по юридическим вопросам ФГ «БКС» Марина Цамалаидзе: этим рынок «не очень доволен», поскольку такие иностранные ценные бумаги по большей части «являются надежными».

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Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Доступ к остальным иностранным бумагам, договорам РЕПО, производным финансовым и структурным инструментам инвестор получит после прохождения тестирования у брокера или другого участника финансового рынка. Формат тестирования еще не разработан, но, как следует из законопроекта, вопросы должны быть составлены таким образом, чтобы «ответы на них могли оценить опыт и знания» клиента, а также свидетельствовать о том, что инвестор «в состоянии оценить риски с учетом характера предполагаемых сделок». «Если вы покупаете какую-то иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по такой ценной бумаге, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен этот налог заплатить», — объяснял задачи тестирования первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Участники рынка, которые нарушат процедуру тестирования, в случае необходимости должны будут выкупить приобретенный клиентом финансовый инструмент. Клиенты брокеров, провалившие тестирование, смогут обратиться к праву «последнего слова», позволяющему вложить до 100 тыс. руб. в любую сделку. В этом случае брокер должен будет предупредить такого клиента о рисках.

Квалифицированные инвесторы, признанные таковыми до вступления закона в силу (1 апреля 2022 года), сохранят свой статус. Тестирование можно будет не проводить и тем, кто до дня вступления нового закона в силу уже совершал подобные сложные сделки.

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Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Инициатор изменений — Центральный банк, выступающий за то, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов. «Здесь не будет запрета, здесь будет некая процедура допуска, которая позволит самого же инвестора защитить от потенциальных рисков, а такие риски, к сожалению, бывают», — объясняла логику законопроекта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне.

В последние годы начался заметный приток частных инвесторов на фондовый рынок: в мае Московская биржа отчиталась о том, что уже более 5,1 млн человек открыли свои брокерские счета. За пять месяцев 2020 года объем операций физических лиц с акциями в сравнении с тем же периодом 2019-го увеличился более чем в 2,5 раза, до 7,9 трлн руб. Приток инвесторов происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: ключевая ставка сейчас находится на рекордно низком уровне — 4,5%, а вслед за ней снижаются и ставки по вкладам.

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Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

ЦБ против брокеров

Законопроект был принят в первом чтении в мае 2019 года и затем разные его версии, которые отличались жесткостью ограничений, обсуждались до начала нынешнего лета. Так, в одной из прошлогодних версий законопроекта, сумма сделки по праву «последнего слова» не превышала 50 тыс. руб., а иностранные акции и вовсе не были доступны неквалифицированным инвесторам. Более того, в первых версиях законопроекта вводились четыре категории инвесторов, но ЦБ согласился упростить регулирование, а затем поддержал ряд предложений участников рынка, просивших вводить как можно меньше новых ограничений.

«Успокоить регулятора»

«Проект закона предполагает, что тестовые вопросы и порядок проведения тестирования будут прописаны в базовых стандартах по защите прав потребителей, разработанных СРО на финансовых рынках. Банк России определяет требования к содержанию таких стандартов. Регулятор и СРО начали первые обсуждения этого вопроса», — сообщил РБК представитель ЦБ. Так как стандарты должны быть приняты к 1 апреля 2022 года, у профессионального сообщества и ЦБ «будет достаточно времени, чтобы определиться с подходами к проведению тестирования», добавил он.

«Текущая версия законопроекта вполне сбалансирована, делает возможным развитие рынка и не вредит, как это произошло бы, если бы был принят первоначальный вариант законопроекта», — сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. По его словам, тема иностранных акций живо обсуждалась, потому что рынок отечественных бумаг практически не развивается, а инструментов, подходящих неквалифицированным инвесторам, не так много.

«Пригласив больше 5,5 млн инвесторов, мы рисковали тем, что они не найдут необходимых инструментов и тогда бенефициарами наших усилий станет иностранная инфраструктура и индустрия. Сейчас, когда в России сформировался внутренний рынок иностранных ценных бумаг, мы об этом меньше беспокоимся и при этом не сомневаемся в том, что главным спросом будут пользоваться именно отечественные инструменты», — отметил Тимофеев.

В конце апреля НАУФОР и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в ЦБ образцы тестов по тем группам инструментов, по каким с ЦБ не было разногласий. По словам Тимофеева, ассоциации предложили Центробанку сгруппировать вопросы по типу финансовых инструментов — всего сделать семь-восемь групп, где в каждой не более семи вопросов. Вопросы будут публичными. «У компаний будет возможность задавать дополнительные вопросы к предусмотренным стандартом», — добавил он.

Законопроект стал более компромиссным, признает руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «ФИНАМ» Александр Бирман, но он скорее призван «успокоить» регулятора, чем реально защитить российских инвесторов от недобросовестных практик.

«Скорее всего, аттестация не будет мотивировать клиентов к повышению финансовой грамотности», — говорит Бирман, добавляя, что «ответы на тестовые вопросы быстро окажутся в свободном доступе, проконтролировать это будет сложно, в итоге есть все риски выхолащивания самой идеи квалификации». Аттестация, по словам Бирмана, может стать дополнительным барьером, из-за которого клиенты «пойдут за инвестиционными решениями в иностранные компании, а в худшем случае даже могут попасть в лапы финансовых мошенников».

Нелогичной выглядит концепция «последнего слова», считает Цамалаидзе из БКС: «Даже если клиент формально не соответствует критериям квалифицированного, но по сути таковым является и неплохо разбирается в продукте, он не сможет купить такой продукт более чем на 100 тыс. руб. и еще охотнее уйдет в другую юрисдикцию».

Автор: Павел Казарновский
Теги: фондовый рынок, Московская биржа
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