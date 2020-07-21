Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

Доступ к остальным иностранным бумагам, договорам РЕПО, производным финансовым и структурным инструментам инвестор получит после прохождения тестирования у брокера или другого участника финансового рынка. Формат тестирования еще не разработан, но, как следует из законопроекта, вопросы должны быть составлены таким образом, чтобы «ответы на них могли оценить опыт и знания» клиента, а также свидетельствовать о том, что инвестор «в состоянии оценить риски с учетом характера предполагаемых сделок». «Если вы покупаете какую-то иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по такой ценной бумаге, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен этот налог заплатить», — объяснял задачи тестирования первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Участники рынка, которые нарушат процедуру тестирования, в случае необходимости должны будут выкупить приобретенный клиентом финансовый инструмент. Клиенты брокеров, провалившие тестирование, смогут обратиться к праву «последнего слова», позволяющему вложить до 100 тыс. руб. в любую сделку. В этом случае брокер должен будет предупредить такого клиента о рисках.

Квалифицированные инвесторы, признанные таковыми до вступления закона в силу (1 апреля 2022 года), сохранят свой статус. Тестирование можно будет не проводить и тем, кто до дня вступления нового закона в силу уже совершал подобные сложные сделки.

Инициатор изменений — Центральный банк, выступающий за то, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов. «Здесь не будет запрета, здесь будет некая процедура допуска, которая позволит самого же инвестора защитить от потенциальных рисков, а такие риски, к сожалению, бывают», — объясняла логику законопроекта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне.

В последние годы начался заметный приток частных инвесторов на фондовый рынок: в мае Московская биржа отчиталась о том, что уже более 5,1 млн человек открыли свои брокерские счета. За пять месяцев 2020 года объем операций физических лиц с акциями в сравнении с тем же периодом 2019-го увеличился более чем в 2,5 раза, до 7,9 трлн руб. Приток инвесторов происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: ключевая ставка сейчас находится на рекордно низком уровне — 4,5%, а вслед за ней снижаются и ставки по вкладам.

ЦБ против брокеров Законопроект был принят в первом чтении в мае 2019 года и затем разные его версии, которые отличались жесткостью ограничений, обсуждались до начала нынешнего лета. Так, в одной из прошлогодних версий законопроекта, сумма сделки по праву «последнего слова» не превышала 50 тыс. руб., а иностранные акции и вовсе не были доступны неквалифицированным инвесторам. Более того, в первых версиях законопроекта вводились четыре категории инвесторов, но ЦБ согласился упростить регулирование, а затем поддержал ряд предложений участников рынка, просивших вводить как можно меньше новых ограничений.

«Успокоить регулятора»

«Проект закона предполагает, что тестовые вопросы и порядок проведения тестирования будут прописаны в базовых стандартах по защите прав потребителей, разработанных СРО на финансовых рынках. Банк России определяет требования к содержанию таких стандартов. Регулятор и СРО начали первые обсуждения этого вопроса», — сообщил РБК представитель ЦБ. Так как стандарты должны быть приняты к 1 апреля 2022 года, у профессионального сообщества и ЦБ «будет достаточно времени, чтобы определиться с подходами к проведению тестирования», добавил он.

«Текущая версия законопроекта вполне сбалансирована, делает возможным развитие рынка и не вредит, как это произошло бы, если бы был принят первоначальный вариант законопроекта», — сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. По его словам, тема иностранных акций живо обсуждалась, потому что рынок отечественных бумаг практически не развивается, а инструментов, подходящих неквалифицированным инвесторам, не так много.

«Пригласив больше 5,5 млн инвесторов, мы рисковали тем, что они не найдут необходимых инструментов и тогда бенефициарами наших усилий станет иностранная инфраструктура и индустрия. Сейчас, когда в России сформировался внутренний рынок иностранных ценных бумаг, мы об этом меньше беспокоимся и при этом не сомневаемся в том, что главным спросом будут пользоваться именно отечественные инструменты», — отметил Тимофеев.

В конце апреля НАУФОР и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в ЦБ образцы тестов по тем группам инструментов, по каким с ЦБ не было разногласий. По словам Тимофеева, ассоциации предложили Центробанку сгруппировать вопросы по типу финансовых инструментов — всего сделать семь-восемь групп, где в каждой не более семи вопросов. Вопросы будут публичными. «У компаний будет возможность задавать дополнительные вопросы к предусмотренным стандартом», — добавил он.

Законопроект стал более компромиссным, признает руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «ФИНАМ» Александр Бирман, но он скорее призван «успокоить» регулятора, чем реально защитить российских инвесторов от недобросовестных практик.

«Скорее всего, аттестация не будет мотивировать клиентов к повышению финансовой грамотности», — говорит Бирман, добавляя, что «ответы на тестовые вопросы быстро окажутся в свободном доступе, проконтролировать это будет сложно, в итоге есть все риски выхолащивания самой идеи квалификации». Аттестация, по словам Бирмана, может стать дополнительным барьером, из-за которого клиенты «пойдут за инвестиционными решениями в иностранные компании, а в худшем случае даже могут попасть в лапы финансовых мошенников».

Нелогичной выглядит концепция «последнего слова», считает Цамалаидзе из БКС: «Даже если клиент формально не соответствует критериям квалифицированного, но по сути таковым является и неплохо разбирается в продукте, он не сможет купить такой продукт более чем на 100 тыс. руб. и еще охотнее уйдет в другую юрисдикцию».