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Финансы ,  
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ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям
ЦБ готов сохранить за неквалифицированными инвесторами право покупать иностранные ценные бумаги, входящие в «признанные» международные индексы. Он также может существенно увеличить сумму для рискованных инвестиций
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ готов сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рисковым инвестициям в целом, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов журналистам на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

Регулятор также думает не делить инвесторов на три группы — особо защищаемых неквалифицированных (с суммой активов до 1,4 млн руб.), простых неквалифицированных и квалифицированных, а сохранить, как и сейчас, лишь две — неквалифицированных и квалифицированных.

Чтобы перейти в категорию квалифицированных, человек должен будет соответствовать одному из трех критериев: либо распоряжаться средствами на 10 млн руб., либо иметь утвержденный саморегулируемой организацией квалификационный сертификат, либо два года опыта работы в финансовой компании на должностях, связанных с операциями на финансовом рынке.

«Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями, последняя состоялась две-три недели назад. Она нас подтолкнула к тому, чтобы, с одной стороны, упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий [инвесторов], будет все-таки две — «квал» и «неквал», — сказал Швецов.

Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, он должен пройти тест на знание специфики этого инструмента. Если он неудачно прошел такой тест, ему будет предоставлено право «последнего слова» (если отказался от теста, такого права ему дадут), разъяснил Швецов. Это даст ему доступ, в частности, к торговле на срочном рынке.

Неквалифицированным инвесторам также сохранят доступ к иностранным ценным бумагам, но только к «самым сливкам», отметил первый зампред ЦБ. «Это должны быть исключительно ликвидные, входящие в листинг, в международно признанные индексы ценные бумаги (их достаточно много), но не любые», — сообщил он. По словам Швецова, если иностранная ценная бумага находится в первом-втором котировальном списке российской биржи, доступ к ней будет предоставлен по умолчанию, без тестирования. «Если они находятся в индексе иностранной биржи, в Prime-индексе и в Prime-листе иностранной биржи, клиент может получить к ней доступ после тестирования», — уточнил он.

Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.

Другие послабления

ЦБ также готов изменить для неквалифицированных инвесторов лимиты по рисковым инвестициям: сказав «последнее слово», клиент получит доступ к интересующему его инструменту, но его ордер в этом случае будет ограничен 50 тыс. руб., сказал первый зампред ЦБ. Если он хочет заключать сделки на бóльшую сумму, ему придется опять пройти или не пройти тестирование, продолжил Швецов: если пройдет — сможет торговать без каких-либо лимитов, если провалит — опять один ордер будет ограничен 50 тыс. руб.

«Раньше это был лимит «последнего слова» на год [для особо защищаемых инвесторов], а сейчас это лимит на ордер. Вы не можете подать заявку больше, чем на 50 тыс. руб., но если эта заявка исполнена, и вы хотите еще, то следующий ордер, если вы не прошли тестирование, опять же будет ограничен 50 тыс. руб.», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

Важно, чтобы тестирование выявляло, действительно ли клиент понимает, что ему продают, отметил Швецов. «Если вы покупаете какую-то иностранную ценную бумагу, которая предполагает самостоятельную уплату налога на доход по такой ценной бумаге, клиент должен продемонстрировать понимание, что он должен этот налог заплатить», — уточнил он.

Авторы: Юлия Кошкина, Татьяна Ломская
Теги: инвестиции, брокеры, ЦБ
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