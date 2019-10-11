ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям

ЦБ готов сохранить за неквалифицированными инвесторами право покупать иностранные ценные бумаги, входящие в «признанные» международные индексы. Он также может существенно увеличить сумму для рискованных инвестиций

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ готов сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рисковым инвестициям в целом, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов журналистам на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

Регулятор также думает не делить инвесторов на три группы — особо защищаемых неквалифицированных (с суммой активов до 1,4 млн руб.), простых неквалифицированных и квалифицированных, а сохранить, как и сейчас, лишь две — неквалифицированных и квалифицированных.

Чтобы перейти в категорию квалифицированных, человек должен будет соответствовать одному из трех критериев: либо распоряжаться средствами на 10 млн руб., либо иметь утвержденный саморегулируемой организацией квалификационный сертификат, либо два года опыта работы в финансовой компании на должностях, связанных с операциями на финансовом рынке.

«Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями, последняя состоялась две-три недели назад. Она нас подтолкнула к тому, чтобы, с одной стороны, упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий [инвесторов], будет все-таки две — «квал» и «неквал», — сказал Швецов.

Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, он должен пройти тест на знание специфики этого инструмента. Если он неудачно прошел такой тест, ему будет предоставлено право «последнего слова» (если отказался от теста, такого права ему дадут), разъяснил Швецов. Это даст ему доступ, в частности, к торговле на срочном рынке.