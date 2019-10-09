Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Типы инвесторов и их возможности Согласно последней предложенной рынку для обсуждения версии поправок, квалифицированным считается инвестор, который: либо распоряжается средствами от 10 млн руб.;

либо распоряжается средствами от 1,4 млн руб., если в последние полгода активно проводил биржевые сделки на общую сумму не менее 6 млн руб.;

либо имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО. Неквалифицированных инвесторов предлагается разделить на особо защищаемых (этот статус дается им по умолчанию) и простых. Особо защищаемым инвестор считается по умолчанию, а чтобы стать простым неквалифицированным, ему нужно иметь от 1,4 млн руб. активов либо аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО. Все неквалифицированные инвесторы могут покупать включенные в котировальные списки акции и облигации российских компаний, неограниченные в обороте инвестиционные паи, облигации за пределами котировальных списков (за исключением структурных), в том случае если они, эмитент или поручитель (который полностью обеспечивает исполнение обязательств) имеют кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Но особо защищаемые смогут проводить сделки с этими ценными бумагами, только если они будут обеспечены его средствами у брокера. Законопроект, который Дума уже приняла в первом чтении, вызвал критику брокеров. Они заявляли, что до 70% новых инвесторов столкнутся с ограничениями (например, особо защищаемая категория не сможет покупать иностранные акции). Брокеры уже обращались со своими предложениями в Госдуму, но версия поправок ко второму чтению стала даже жестче: ЦБ не пошел на увеличение предельной суммы для рискованных инвестиций (оставил 50 тыс. вместо обсуждавшихся 100 тыс. руб.) и повысил размер накоплений для выхода из «особо защищаемой» категории (1,4 млн руб. вместо первоначальных 400 тыс. руб.).

Брокеры предлагают не повышать требования к активам и опыту квалифицированных инвесторов. Сейчас, чтобы считаться квалифицированным, инвестор должен иметь активы от 6 млн руб., или за последний год совершить сделки на эту сумму, или иметь два-три года опыта в организациях на рынке ценных бумаг, обладать аттестатом или сертификатом. А неквалифицированных инвесторов профучастники предлагают не делить на отдельные категории, а выдвинуть к их инвестициям единые требования, модифицированные по сравнению с теми, что действуют на рынке сейчас.

Какие требования предлагают смягчить

Все неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность без ограничений проводить широкий круг сделок «без плеча», считают профучастники: покупать все финансовые инструменты, торгующиеся на российских биржах (как из котировальных списков, так и нет), за исключением структурных облигаций; приобретать структурные продукты с полной защитой капитала, паи ПИФов (кроме предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов); заключать сделки с иностранной валютой и договоры РЕПО.

Если неквалифицированный инвестор пройдет тестирование, он должен получить доступ ко всем остальным инструментам и сделкам, за исключением тех, что предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Неквалифицированный инвестор, как и сейчас, должен иметь возможность покупать торгуемые на российских площадках ценные бумаги зарубежных компаний, следует из письма. Текущие формулировки законопроекта блокируют доступ непрофессионалов к американским бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской бирже (в том числе акции нескольких сотен компаний, входящих в S&P 500).

Если неквалифицированный инвестор провалил тестирование на знание финансового инструмента или вовсе отказался его проходить, у него должно быть право «последнего слова»: если он настаивает, брокер может провести сделку, предупредив клиента о возможных рисках. Сейчас ЦБ намерен предоставить такую возможность особо защищаемым неквалифицированным инвесторам лишь в пределах 50 тыс. руб. в год, а простым неквалифицированным — только после того, как тот пройдет — и провалит — тестирование и подпишет заявление о принятии рисков. Торговля «с плечом» и торговля на срочном рынке, таким образом, будут доступны неквалифицированным инвесторам после тестирования или «последнего слова», замечает президент «Финама» Владислав Кочетков.

Брокеры также хотят отложить введение поправок в действие с 2021 на 2022 год.

Что меняют предложения брокеров

Брокеры поддержали предложение ЦБ ввести тестирование неквалифицированных инвесторов как условие доступа к ряду сложных финансовых инструментов, отмечает Алексей Тимофеев. В то же время у инвестора должна быть возможность провести операцию, несмотря на негативный результат тестирования. Такая практика принята в Европе, говорит Тимофеев. «Тестирование, таким образом, скорее способ заставить самого клиента оценить, достаточно ли он понимает инструмент, связанные с ним риски, и лишний раз задуматься над тем, стоит ли ему такой инструмент приобретать», — резюмирует он.

Важнейшим изменением в текущей версии законопроекта (по отношению к предыдущей версии) является право «последнего слова» для всех неквалифицированных инвесторов, говорит главный бизнес-инженер «БКС Премьер» Денис Огурцов. Фактически может исчезнуть необходимость в разделении неквалифицированных инвесторов на особо защищаемых и «простых неквалифицированных».

«До сих пор позиция регулятора была жесткой, предложения профучастников учитывались в незначительной степени. В данном случае я также не уверен, что концепция будет принята полностью», — говорит Кочетков. Но нужен диалог, продолжает он. Предложения, направленные регулятору и депутатам, позволят прийти к компромиссному решению, рассчитывает Огурцов.