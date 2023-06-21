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Путин разрешил продажу еще одной «дочки» иностранного банка

Владелец Реалист Банка приобретет «дочку» чешского J&T Banka по разрешению президента
«Дочка» чешского J&T Banka перейдет под контроль собственников Реалист Банка, которые также являлись совладельцами дистрибьютора ИТ и бытовой техники Merlion. Среди них Олег Карчев — бывший акционер санированного Рост Банка
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин разрешил продажу «дочки» еще одного иностранного банка в России: 127,03 млн обыкновенных и 70 тыс. привилегированных акций Джей энд Ти Банка, подконтрольного чешским J&T Banka и J&T Finance Group, приобретет ООО «Бюрократ», следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. Это вторая сделка на банковском рынке, проведенная по специальному разрешению президента: с августа прошлого года операции нерезидентов по продаже акций или долей в российских кредитных организациях запрещены без специального распоряжения. В ноябре прошлого года по новым правилам состоялась передача автокредитного РН-Банка АвтоВАЗу.

По данным banki.ru, Джей энд Ти Банк входит в топ-150 по размеру активов в России. На конец первого квартала его совокупные активы составляли 18,3 млрд руб., а капитал — 7,9 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по РСБУ (.pdf). Банк специализируется на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, но работает и с физлицами, привлекая вклады. Чешский J&T Banka занимается инвестиционным банкингом, актив в России он приобрел в 2007 году.

Покупатель Джей энд Ти Банка — ООО «Бюрократ» — имеет и другие банковские активы. Согласно информации на сайте ЦБ, на начало 2022 года компания на 100% контролировала Реалист Банк (после начала российской военной операции на Украине и санкций данные о собственниках российских банков перестали раскрываться). Акционерная структура Реалист Банка с тех пор не изменилась, как и состав владельцев контролирующей компании, сказал РБК представитель кредитной организации.

На начало 2022 года Реалист Банком через ООО «Бюрократ» владели Олег Карчев (32,3%), Владислав Мангутов (33,34%) и Алексей Абрамов (33,33%). Все трое являлись собственниками крупного дистрибьютора ИТ и бытовой техники Merlion. В 2020–2021 годах они были фигурантами уголовного дела о покушении на экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, но дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления. В августе прошлого года Мангутов передал свою долю в компаниях группы Merlion Абрамову, сообщал «Коммерсантъ».

Карчев также известен как основной владелец банковской группы Рост Банка, попавшей на санацию осенью 2014 года. Тогда финансовым оздоровлением шести организаций из контура группы занялся Бинбанк, впоследствии сам попавший на санацию в 2017 году. Но Карчев не был включен в черный список ЦБ и мог владеть кредитными организациями, писала газета «Ведомости».

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В 2018 году агентство АКРА при присвоении рейтинга Реалист Банку высказывало отрицательное мнение относительно деловой репутации «одного из бенефициаров, выступавшего акционером «Рост Банка и ряда связанных с ним банков», прямо не называя его. Последний рейтинг АКРА, присвоенный Реалист Банку 6 июня, не содержит оценок корпоративной и акционерной структуры кредитной организации. Агентство лишь обратило внимание, что в 2022 году в Реалист Банке «существенно изменился» состав топ-менеджмента.

Реалист Банк меньше Джей энд Ти Банка по капиталу: на конец первого квартала собственные средства кредитной организации составляли 4,9 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ (.pdf). Активы Реалист Банка на ту же дату оценивались в 22,3 млрд руб. Он специализируется на кредитовании нефинансовых компаний, приобретающих спецтехнику и автотранспорт, лизинге, финансировании золотодобывающих компаний, операциях по покупке и продаже золота.

Покупка «усилит позиции Реалист Банка на рынке финансовых услуг и создаст синергетический эффект для увеличения объемов бизнеса по обслуживанию клиентов МСБ (малого и среднего бизнеса. — РБК) и кредитованию реального сектора экономики России», говорится в сообщении банка о сделке. РБК направил запрос в Реалист Банк.

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Банки сделки M&A Олег Карчев
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