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АвтоВАЗ купил банк у альянса Renault-Nissan

АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке РН Банка у альянса Renault-Nissan
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению 100% акций РН Банка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В июне 2023 года АО «АВТОВАЗ» закрыл сделку по приобретению 100 процентов акций РН Банка у BARN B.V. Детали сделки не подлежат разглашению», — говорится в сообщении.

Разрешение на покупку банка АвтоВАЗу выдал президент России Владимир Путин еще в ноябре 2022 года. РН Банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента.

По данным РН Банка на 2021 год, 40% BARN B.V. было у ЮниКредит Банка, остальное контролировал альянс Renault-Nissan. Банк работает на российском рынке с 2006 года: выдает кредиты на покупку автомобилей и финансирует дилеров.

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Персоны
Владимир Путин АвтоВАЗ UniCredit Renault-Nissan
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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