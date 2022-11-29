Путин разрешил АвтоВАЗу купить РН Банк
Президент России Владимир Путин разрешил компании «АвтоВАЗ» приобрести РН Банк. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
«Разрешить совершение акционерным обществом «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества РН Банк, принадлежащих BARN B.V.», — говорится в распоряжении.
РН Банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Запрет на сделки без него был введен в августе 2022 года, это первое подобное разрешение.
По данным РН Банка на 2021 год, 40% BARN B.V было у Юникредитбанка, остальное контролировал альянс Renault–Nissan. 25 ноября руководство банка UniCredit сообщило, что проведет заседание совета директоров, на котором обсудит продажу своей доли в Barn B. V.
На сайте РН Банка сообщается, что учреждение оказывает услуги кредитования физлиц на приобретение автомобилей и финансирование дилеров брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В банковской системе России он находится на 56-м месте.