Путин разрешил АвтоВАЗу купить РН Банк

Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

Президент России Владимир Путин разрешил компании «АвтоВАЗ» приобрести РН Банк. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

«Разрешить совершение акционерным обществом «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества РН Банк, принадлежащих BARN B.V.», — говорится в распоряжении.

РН Банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Запрет на сделки без него был введен в августе 2022 года, это первое подобное разрешение.

По данным РН Банка на 2021 год, 40% BARN B.V было у Юникредитбанка, остальное контролировал альянс Renault–Nissan. 25 ноября руководство банка UniCredit сообщило, что проведет заседание совета директоров, на котором обсудит продажу своей доли в Barn B. V.

На сайте РН Банка сообщается, что учреждение оказывает услуги кредитования физлиц на приобретение автомобилей и финансирование дилеров брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В банковской системе России он находится на 56-м месте.