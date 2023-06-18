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Банки сообщили о проблемах с переводом юаней в ЕС и США

Банк «Финам» и Модульбанк уведомили о приостановке переводов юаней в ЕС и США
Российские банки столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через китайский Bank of China. Доля таких отправлений невелика, но ими могли пользоваться частные инвесторы и бизнес, говорят эксперты
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Фото: Lo Ka Fai / China Photos / Getty Images
Фото: Lo Ka Fai / China Photos / Getty Images

Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии. Об этом РБК рассказали представители Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом. Также об ограничениях сообщил банк «Юникредит».

На то, что Модульбанк предупредил своих клиентов о приостановке переводов в китайских юанях в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, обратил внимание телеграм-канал MarketOverview. Председатель правления Модульбанка Павел Семенов подтвердил РБК, что кредитная организация разослала такое уведомление клиентам. По его словам, такие ограничения коснулись всех банков, которые используют Bank of China как основной банк-корреспондент для переводов в юанях. Модульбанк, который специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, использует корреспондентский счет в Bank of China только для переводов юаней.

Банк «Финам», входящий в одноименную инвестиционную группу, с 13 июня прекратил прием к исполнению распоряжений на перевод денежных средств в юанях, долларах, евро и гонконгских долларах через корсчета Bank of China, рассказал РБК руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Однако исключение составляют переводы в банки-получатели группы Bank of China, добавил он. Это же подтвердил и Семенов: «Можно сделать перевод в банки корреспондентской сети Bank of China. По остальным банкам мы прорабатываем альтернативный маршрут».

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — считает Семенов. По мнению Леснова, эти ограничения связаны с риском вторичных санкций или иными ограничениями в отношении китайских банков, которым могут пригрозить закрытием их собственных корсчетов в американских и европейских банках.

Также о сообщении от Bank of China об ограничениях по оплате в юанях рассказывал банк «Юникредит». «С 13 июня 2023 года Бэнк оф Чайна (Россия) не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран), за исключением платежей в пользу клиентов банков группы Bank of China в этих странах», — говорится в публикации на сайте банка.

Банк-корреспондент — банк, выполняющий поручения корреспондента по платежам и расчетам через специально открытые корреспондентские счета или через счета банков-корреспондентов в третьем банке.

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Кого коснулись ограничения

Переводы в юанях могли, в частности, использовать клиенты брокерской компании Interactive Brokers (IB) — одного из немногих брокеров недружественных стран, продолжающих работать с российскими клиентами, но не принимающих переводы в рублях. После введения санкций в отношении ряда российских банков и отключения их от SWIFT российские инвесторы столкнулись с трудностями в пополнении брокерских счетов в IB и выводе денег с них. Как следует из рекомендаций, опубликованных в профильных чатах российских клиентов IB, в последнее время для переводов использовались Райффайзенбанк, БКС Банк и «Финам». В основном транзакции совершались в юанях, так как операции с этой валютой облагаются наименьшей комиссией и по ним ниже требования о минимальном размере операции.

Представитель БКС Банка (на его сайте указано, что для переводов юаней и иной иностранной валюты он использует Bank of China) сказал РБК, что никаких ограничений по переводу юаней нет. «Переводы в юанях у БКС Банка стабильно работают, а их объем растет», — подчеркнул он. Райффайзенбанк не ответил на запрос.

В июне 2023 года несколько клиентов IB в профильном чате сообщили о возвратах юаневых переводов, отправленных через БКС Банк. При этом другие клиенты отмечали, что не испытывают сложностей и зарегистрированные ими заявки на переводы денег на счет в IB выполняются в течение нескольких дней. Леснов из «Финама» допустил, что у части клиентов американского брокера переводы могут проходить. Речь идет о тех случаях, когда инвестор из России закреплен за офисом IB не в Еврозоне или США. «Если это гонконгский офис, то платеж в юанях должен пройти. Но можно однозначно утверждать, что переводить валюту российским клиентам IB станет гораздо сложнее», — заключил Леснов.

По словам Семенова, переводы юаня в ЕС и США — явление в целом достаточно экзотическое, такие операции составляют 3% от общих юаневых переводов. Доля переводов в юанях в западные страны небольшая, подтверждает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова: «Основные переводы, скорее всего, связаны с коммерческой деятельностью и оплатой товаров или услуг при работе с компаниями, чьи счета открыты в банках западных стран».

Валютные переводы в западные страны через китайский банк могли осуществляться российским бизнесом для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов, соглашается специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «С учетом того, что российские банки отключены от системы SWIFT, даже неподсанкционные российские компании не могут осуществить необходимые переводы», — подчеркивает она.

Почему Bank of China мог ввести ограничения

«В целом такая политика Bank of China является частью глобальной тенденции банков из дружественных стран по ограничению операций российских лиц. Только за последние месяцы схожие ограничения были введены банками из ОАЭ, Казахстана и других стран», — рассуждает Винокурова. Она добавила, что, будучи частью международной банковской системы и проводя операции с иностранными валютами, включая доллар и евро, китайские банки не могут и не будут полностью игнорировать западные санкции, даже несмотря на дружественные отношения с Россией и лояльность к российским клиентам.

Bank of China мог ввести ограничения из-за боязни вторичных санкций со стороны западных стран, хотя в эту логику и не укладываются ограничения переводов в банки ЕС, обращает внимание партнер юридической компании KLP Legal Руслан Чермит: «В настоящий момент европейское санкционное регулирование, в отличие от законодательства США, не предусматривает возможности введения вторичных санкций. Такая возможность, по сообщениям должностных лиц ЕС, только обсуждается».

РБК направил запрос в Bank of China.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Денежные переводы Bank of China санкции
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