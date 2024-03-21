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Финансы ,  
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В число инвесторов «Точки» вошли VK и 1C

VK купила 25% банка «Точка», в число инвесторов вошла 1C
В 2023 году VK купила 25% акций «Точки» за 11,6 млрд руб. В число инвесторов также вошла 1C, ее доля не уточняется

В консорциум инвесторов цифрового банка «Точка», который ранее вместе с менеджментом выкупил 100% акций АО, вошли VK и 1C, говорится в его сообщении.

В банке заявили, что ни у одного из акционеров нет контрольного пакета, операционный контроль сохраняется у топ-менеджеров. Доли акционеров в сообщении не уточняются.

Как следует из отчета VK, в четвертом квартале 2023 года группа купила 25% акций АО «Точка» за 11,6 млрд руб. «Инвестиции в «Точку» позволят усилить существующую инфраструктуру технологий и решений VK для малого и среднего бизнеса. VK расширит портфель продуктов и сервисов за счет синергии b2b-продуктов и финансовых инструментов банка», — сообщили РБК в компании.

«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб.
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ранее было известно, что в консорциум, помимо топ-менеджеров «Точки», вошла группа «Интеррос» Владимира Потанина. Летом 2023 года банк непрофильных активов «Траст» продал ему 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. Заявленная минимальная цена составляла 22,7 млрд руб., в результате она выросла на 68%.

Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году. Он долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности, «Открытия», который зимой 2022 года продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов. Остальные 9,9% принадлежали сооснователям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву через кипрскую Catalytic People Limited.

«Траст» начал переговоры о продаже своей части пакета в декабре 2022 года. «Коммерсантъ» писал, что весной 2023-го 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 Group — семье Филевых. Позднее «Траст» сообщил, что новые акционеры банка «Точка» будут иметь приоритетное право на выкуп оставшегося пакета на аукционе, но только по максимальной цене. В июле 2023 года представитель «Точки» уточнял РБК, что компания Филевых продала Catalytic People и больше не является акционером банка.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
банк "Точка" "Точка" VK инвестор «Траст»
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