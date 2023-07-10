«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам Политика, 13:09
Цена килограмма лука впервые превысила ₽70 Бизнес, 13:00
Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы Общество, 12:57
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди инвестировал в биткоин Крипто, 12:57
В России решили сделать новый полигон для тестирования беспилотных машин Авто, 12:53
Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина Общество, 12:50
Чем живут зумеры: делимся главными выводами комплексного исследования Тренды, 12:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом Федотова Спорт, 12:45
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина Политика, 12:42
«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансы, 12:41
ГДР «Эталона» за два дня подорожали на 15% на фоне «переезда» на Мосбиржу Инвестиции, 12:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
В России заявили, что не знают, как договариваться с Украиной Политика, 12:39
Как работает бесплатная школа для начинающих предпринимателей Тренды, 12:36
Финансы ,  
0 

«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб.

«Траст»: 90% банка «Точка» были проданы за 41,5 млрд руб.
90,01% акций банка для предпринимателей «Точка» проданы на аукционе за 41,5 млрд руб., сообщил «Траст». В пул инвесторов вошла группа «Интеррос»

Банк непрофильных активов «Траст» продал 90,01% акций банка для малого бизнеса «Точка» за 41,5 млрд руб., говорится в сообщении «Траста».

Сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года. Другие детали, в частности имя покупателя, не раскрываются. Однако представитель «Точки» позднее уточнил РБК, что преимущественным правом выкупа, позволяющим консолидировать компанию, планируют воспользоваться ее миноритарии — структура «Каталитик пипл».

«Принципиально разные культуры и бизнес-модели под одной крышей не уживаются. Поэтому я рад, что на наше предложение создать консорциум инвесторов откликнулись сразу несколько ведущих российских инвесторов — например, в него вошла группа «Интеррос», обладающая успешным опытом финансовых инвестиций в различных формах партнёрств в России и мире. Также интерес к участию в консорциуме проявила компания VK», — сказал гендиректор «Точки» Антон Завадских.

Всего заявки на аукцион подали семь участников, следует из данных электронной торговой площадки «Фабрикант». Но в самом аукционе участвовали только два потенциальных покупателя. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что незадолго до аукциона интерес к активу проявил «Росбанк» Владимира Потанина. В числе претендентов на «Точку» также упоминались Альфа-Банк, «Тинькофф» и структуры семьи Филевых, владеющих авиакомпанией S7.

Банк непрофильных активов доволен результатами аукциона, заявил предправления «Траста» Александр Соколов: «Торги подтвердили высокий интерес инвесторов к активу. В результате стартовая цена выросла на 68%, в том числе благодаря работе банка непрофильных активов с «Точкой». Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями».

Кто владел «Точкой» раньше

Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Проект запустился в 2015 году, и долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». Последний продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов в феврале 2022 года, незадолго до того как попал под блокирующие западные санкции.

Остальные 9,9% цифрового банка на момент сделки принадлежали основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, которые владели пакетом через кипрскую Catalytic People Limited. Миноритарии «Точки» оспаривали сделку «Открытия» с «Трастом», но в итоге отозвали иск.

Еще в прошлом году «Траст» начал переговоры о продаже своей части пакета и планировал провести аукцион. Но миноритарии вышли из актива раньше: весной 2023-го 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 Group — семье Филевых. Позднее стало известно о преимущественном праве миноритариев «Точки» — по уставу новые акционеры цифрового банка имеют приоритет на выкуп оставшегося пакета на аукционе, но только по максимальной цене.

Читайте на РБК Pro
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
В кота корм: как рекламщик создал бренд товаров для животных за ₽1 млрд
Спросите сотрудников: как предсказать банкротство фирмы раньше аудиторов

Изначально «Траст» назначил минимальную цену за 90,01% «Точки» в 22,7 млрд руб. В июне собственник продлил сбор заявок на аукцион и поднял стартовую цену до 24,7 млрд руб. В начале 2023 года «Точка» получила универсальную банковскую лицензию и теперь раскрывает отчетность на сайте ЦБ. На 1 июня совокупные балансовые активы цифрового банка составляли 188,9 млрд руб., следует из его оборотной ведомости. В мае они выросли почти втрое — в основном, за счет увеличения остатков на корреспондентских счетах (на 95,3 млрд руб., до 154,4 млрд) и межбанковских кредитов (с нуля до 29 млрд руб.). Совокупный капитал «Точки» на 1 июня оценивался в 7,4 млрд руб. Таким образом, актив был продан по цене почти в шесть раз выше капитала.

В отчетности «Точки» на сайте регулятора нет счетов, на которых отображаются выданные кредиты. В отчете банка по РСБУ за первый квартал кредитный портфель оценивался всего в 4 млрд руб. В том же документе совокупный капитал «Точки» составляет 3,6 млрд руб.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки «Траст» банк "Точка" Аукцион
Материалы по теме
Банк для малого бизнеса «Точка» решили продать минимум за ₽22,7 млрд
Финансы
Владельцы S7 стали миноритариями банка «Точка»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter