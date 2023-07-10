«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб.

90,01% акций банка для предпринимателей «Точка» проданы на аукционе за 41,5 млрд руб., сообщил «Траст». В пул инвесторов вошла группа «Интеррос»

Банк непрофильных активов «Траст» продал 90,01% акций банка для малого бизнеса «Точка» за 41,5 млрд руб., говорится в сообщении «Траста».

Сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года. Другие детали, в частности имя покупателя, не раскрываются. Однако представитель «Точки» позднее уточнил РБК, что преимущественным правом выкупа, позволяющим консолидировать компанию, планируют воспользоваться ее миноритарии — структура «Каталитик пипл».

«Принципиально разные культуры и бизнес-модели под одной крышей не уживаются. Поэтому я рад, что на наше предложение создать консорциум инвесторов откликнулись сразу несколько ведущих российских инвесторов — например, в него вошла группа «Интеррос», обладающая успешным опытом финансовых инвестиций в различных формах партнёрств в России и мире. Также интерес к участию в консорциуме проявила компания VK», — сказал гендиректор «Точки» Антон Завадских.

Всего заявки на аукцион подали семь участников, следует из данных электронной торговой площадки «Фабрикант». Но в самом аукционе участвовали только два потенциальных покупателя. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что незадолго до аукциона интерес к активу проявил «Росбанк» Владимира Потанина. В числе претендентов на «Точку» также упоминались Альфа-Банк, «Тинькофф» и структуры семьи Филевых, владеющих авиакомпанией S7.

Банк непрофильных активов доволен результатами аукциона, заявил предправления «Траста» Александр Соколов: «Торги подтвердили высокий интерес инвесторов к активу. В результате стартовая цена выросла на 68%, в том числе благодаря работе банка непрофильных активов с «Точкой». Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями».

Кто владел «Точкой» раньше Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Проект запустился в 2015 году, и долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». Последний продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов в феврале 2022 года, незадолго до того как попал под блокирующие западные санкции. Остальные 9,9% цифрового банка на момент сделки принадлежали основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, которые владели пакетом через кипрскую Catalytic People Limited. Миноритарии «Точки» оспаривали сделку «Открытия» с «Трастом», но в итоге отозвали иск. Еще в прошлом году «Траст» начал переговоры о продаже своей части пакета и планировал провести аукцион. Но миноритарии вышли из актива раньше: весной 2023-го 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 Group — семье Филевых. Позднее стало известно о преимущественном праве миноритариев «Точки» — по уставу новые акционеры цифрового банка имеют приоритет на выкуп оставшегося пакета на аукционе, но только по максимальной цене.

Изначально «Траст» назначил минимальную цену за 90,01% «Точки» в 22,7 млрд руб. В июне собственник продлил сбор заявок на аукцион и поднял стартовую цену до 24,7 млрд руб. В начале 2023 года «Точка» получила универсальную банковскую лицензию и теперь раскрывает отчетность на сайте ЦБ. На 1 июня совокупные балансовые активы цифрового банка составляли 188,9 млрд руб., следует из его оборотной ведомости. В мае они выросли почти втрое — в основном, за счет увеличения остатков на корреспондентских счетах (на 95,3 млрд руб., до 154,4 млрд) и межбанковских кредитов (с нуля до 29 млрд руб.). Совокупный капитал «Точки» на 1 июня оценивался в 7,4 млрд руб. Таким образом, актив был продан по цене почти в шесть раз выше капитала.

В отчетности «Точки» на сайте регулятора нет счетов, на которых отображаются выданные кредиты. В отчете банка по РСБУ за первый квартал кредитный портфель оценивался всего в 4 млрд руб. В том же документе совокупный капитал «Точки» составляет 3,6 млрд руб.