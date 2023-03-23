Владельцы S7 стали миноритариями банка «Точка»

Около 10% акций «Точки» ранее принадлежали основателям банка, теперь ими владеют акционеры S7 Group. Контролирующий 90% акций банк «Траст» готовится продать «Точку» в этом году, активом интересуются не менее шести покупателей

Владислав Филев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Семья Филевых, которая владеет авиакомпанией S7 Airlines, получила долю в банке «Точка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу S7.

Согласно имеющейся у издания выписке из торгового реестра Кипра, 9,9% акций, которые раньше принадлежали основателям банка, Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву, через компанию Catalytic People Limited, перешли к Invest finance LLC — ею, по данным ЕГРЮЛ, владеет Татьяна Филева, в состав директоров компании входит ее отец Владислав Филев. В пресс-службе S7 газете подтвердили, что акционеры авиакомпании купили Catalytic People Limited. Дьяков также сообщил, что сделка состоялась.

49,93% акций S7 Group принадлежит Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Татьяна до октября 2022 года была гендиректором S7.

90% акций «Точки» принадлежат банку «Траст», который выкупил их у банка «Открытие» в марте 2022 года. Как писал «Коммерсантъ» в декабре, теперь «Траст» хочет продать свою долю банку «Тинькофф». По данным источников газеты, с «Тинькофф» переговоры были «в продвинутой стадии», а актив «Траст» оценил в 20 млрд руб.

«Коммерсантъ» отмечает, что устав «Точки» позволяет миноритарию в приоритетном порядке получить 100% акций. В «Трасте» сообщили изданию, что не имеют данных о смене миноритария, но даже если это произошло, «стратегия в отношении актива не изменится», продажа актива планируется в течение этого года.

На данный момент, говорят собеседники газеты, на «Точку» претендуют шесть потенциальных покупателей. Помимо Тинькофф-банка, это Альфа-банк, Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». Источники издания сообщили, что торги могут пройти в апреле-мае, цена 90% акций будет рассчитана исходя из того, что 100% оценивают в 25 млрд руб.