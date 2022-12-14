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«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже «Точки» Тинькофф Банку

«Коммерсантъ»: «Траст» ведет с Тинькофф Банком переговоры о продаже «Точки»
«Траст» планирует продать банк для предпринимателей «Точка», выяснил «Коммерсантъ». В банке план найти покупателя подтвердили. По словам источников газеты, наиболее вероятный покупатель — Тинькофф Банк
Тинькофф Банк TCS $40,09 -0,94% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Траст» ведет переговоры о продаже банка для малого и среднего бизнеса «Точка», рассказали источники «Коммерсанта» на финансовом рынке. Трое собеседников газеты утверждают, что на данный момент дальше всего зашло обсуждение с Тинькофф Банком. В «Трасте» изданию подтвердили, что планируют продажу своего актива, «когда будет подходящая конъюнктура рынка», а сейчас ведут переговоры с инвесторами и оценивают предложения.

Переговоры с Тинькофф Банком «в продвинутой стадии», хотя стороны и стараются не афишировать этого, сообщил один из собеседников «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. По его словам, это отчасти связано с тем, что Тинькофф Банк избежал западных санкций, а «Точка» (не под санкциями) перешла «Трасту» в начале этого года от подсанкционного «Открытия». По словам еще одного источника «Коммерсанта», «Траст» оценивает актив в 20 млрд руб. Факт переговоров о покупке «Точки» в Тинькофф Банке отрицают.

В самой «Точке» «Коммерсанту» также подтвердили, что ключевой акционер «рассматривает возможность продажи крупным финансово-промышленным группам из топ-100».

Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Технологии и персонал перешли из ОАО «Банк24.ру», которое ЦБ лишил лицензии. Стороны объявили о сделке в июле 2021 года. В сентябре 2021 года «Открытие» выкупило 40% «Точки» у QIWI, увеличив свою долю до 90%.

«Траст» приобрел 90% акций банка «Точка» у «ФК Открытие» в начале этого года. О продаже акций «Точки» сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иск ее миноритариев, настаивающих на нарушении собственных интересов; затем сделку подтвердили в самих финансовых организациях. В пресс-службе «Открытия» тогда сообщили РБК, что сделка состоялась еще до введения февральских санкций и 90% акций были проданы «Трасту» по рыночной цене. Банк «Открытие» попал под американские санкции 24 февраля.

Еще 10% акций «Точки» принадлежат Catalytic People Limited (Кипр), контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым. Для потенциальной сделки потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы, также покупателю нужно будет обратиться к миноритариям, предложив купить пакет по той же цене, так как с высокой вероятностью они имеют преимущественное право, сказал газете управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов сообщил «Коммерсанту», что в адрес Catalytic People предложений о продаже остальных акций пока не поступало, а сам «Траст» изначально воспринимался как «временный инвестор». По его словам, «любая продажа усилит текущие позиции и откроет новые возможности».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Тинькофф Банк «Траст» банк "Точка"
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