«Траст» закрыл сделку по продаже 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб.

«Траст» сообщил о закрытии сделки по продаже 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90,01% акций банка для малого бизнеса «Точка» за 41,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

«Траст» получил в 1,7 раза больше [начальной стоимости на аукционе]. Покупателем по сделке выступил миноритарный акционер АО «Точка», — отметили в пресс-службе.

На аукционе в лот вошли «Точка» с капиталом 14,4 млрд руб. и все дочерние компании, включая «Банк Точка», капитал которого составляет 8,7 млрд руб. Изначально «Траст» назначил минимальную цену за 90,01% «Точки» в 22,7 млрд руб. В июне собственник продлил сбор заявок на аукцион и поднял стартовую цену до 24,7 млрд руб. В числе претендентов на «Точку» упоминались Альфа-банк, «Тинькофф» и структуры семьи Филевых, владеющих авиакомпанией S7, Росбанк Владимира Потанина. В самом аукционе участвовали только два потенциальных покупателя.

Президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил, что доволен результатом, так как банк удалось продать почти вдвое дороже, чем он стоил при покупке.

Он отметил, что к росту стоимости актива привело то, что команда «Траста» обеспечила банку лицензию и провела миграцию клиентской базы с «Открытия» на собственную лицензию «Точки», в результате чего количество клиентов выросло на 30%.

Ранее, 10 июля, «Траст» сообщил о продаже 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. В банке отмечали, что сделка будет закрыта в третьем квартале. «Траст» не назвал покупателя пакета, но позднее представитель «Точки» рассказал РБК, что контроль над банком перейдет к консорциуму инвесторов.

В консорциум вошли топ-менеджеры «Точки» и группа «Интеррос» Владимира Потанина.