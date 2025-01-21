ЦБ и национальный депозитарий выступили против банкротства Euroclear

В ЦБ считают, что обращение в конкурсную массу активов со счетов Euroclear в России будет обходом указа президента. В НРД отмечают, что эти активы не принадлежат самому Euroclear, а значит, не могут быть взысканы по его долгам

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против банкротства Euroclear в России, так как перечисление средств со счетов иностранного депозитария в конкурсную массу может нарушить режим спецсчетов, установленный президентским указом, передает корреспондент РБК из зала суда.

Свои позиции по поводу банкротства Euroclear регулятор и НРД, привлеченные в качестве третьих лиц, высказали в Арбитражном суде Москвы в рамках рассмотрения заявления «Гео-системы» и «Земельного альянса» о признании несостоятельным бельгийского депозитария.

По мнению представителя ЦБ, в случае с Euroclear нельзя говорить о недостаточности средств у иностранного депозитария и его банкротстве по этому основанию, так как средства у депозитария есть, но они находятся на специальных счетах с ограниченным использованием, режим которых был введен президентским указом № 665. Перечисление средств с таких счетов в конкурсную массу «фактически будет являться обходом тех [ограничительных] мер», которые установлены указом, подчеркнул представитель регулятора.

Денежные средства и бумаги Euroclear, которые числятся на его счетах номинального держателя в НРД, не могут составлять конкурсную массу, согласился с ЦБ представитель НРД. «Потому что все владение ценными бумагами и денежными средствами осуществляется в пользу иных лиц, в пользу клиентов Euroclear - так же, как и НРД осуществляет учет ценных бумаг в пользу своих клиентов. Поэтому это не то имущество, которое может включаться в конкурсную массу как таковую», — объяснил в суде представитель НРД.

Кроме того, в соответствии с указом № 665 со счетов Euroclear в НРД выплачиваются средства в адрес российских держателей иностранных бумаг, напомнил представитель НРД. «Введение процедуры банкротства [Euroclear] поставит под сомнение и под угрозу возможность исполнения требований указа № 665», — предупредил представитель НРД.

По его мнению, заявитель злоупотребляет своими правами, поскольку его требования подпадают под действие указа, то есть ему также положены выплаты с этих счетов, но в порядке установленной очередности. НРД уже проводит такие выплаты, их график установлен до середины 2026 года, «поэтому существует вероятность, возможность погашения этих требований, которые стали основанием для подачи заявления о банкротстве» Euroclear, уточнил представитель российского депозитария.

Выслушав позиции сторон, суд объявил перерыв в заседании до 4 февраля 2025 года.

«Гео-система» обратилась с заявлением о признании несостоятельным Euroclear bank в августе 2024 года, следует из материалов дела. Спустя месяц с заявлением о вступлении в дело обратилось АО «Земельный альянс». Сумма требований компаний не раскрывается.

Пока это единственный иск о банкротстве Euroclear. Но российские компании и частные лица ранее обращались с исками о взыскании денег с бельгийского депозитария. В российских судах находится более 150 таких дел. Ряд этих процессов уже завершен в пользу российских лиц, и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб.; МТС-банк — $35,6 млн.

С марта 2022 года бельгийский депозитарий Euroclear и люксембургский Clearstream не проводят никаких операций в интересах российских лиц. Сначала операции приостановили для получения разъяснений от регуляторов, затем они были полностью прекращены из-за внесения НРД в санкционный список ЕС (позднее НРД также попал и под блокирующие американские санкции).

Из-за приостановки операций выплаты по иностранным ценным бумагам в адрес их российских владельцев (юридических и физических лиц), а также сами эти бумаги оказались заморожены. По оценке Банка России, общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 трлн руб.

Небольшую часть заблокированного российским лицам удалось вернуть. Некоторые из них получили лицензии от европейских регуляторов, позволяющие получить доступ к активам. Еще часть заблокированных ценных бумаг (на 10,64 млрд руб.) удалось продать иностранцам в рамках обмена по указу президента России. Кроме того, инвесторы с замороженными в ЕС активами получали деньги по другому президентскому указу за счет выплат по российским еврооблигациям в обмен на средства на счетах НРД, заблокированных в международных депозитариях.