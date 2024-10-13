Организатор обмена раскрыл итоги второго раунда сделок с иностранцами

В рамках второго этапа обмена иностранцы выкупили у россиян активы еще на 2,54 млрд руб., сообщил организатор. Общая сумма выкупа за два этапа составила 10,64 млрд руб., что меньше трети от предложенного россиянами к выкупу

Фото: Олег Яковлев / РБК

В ходе второго этапа обмена активами иностранцы выкупили у россиян заблокированные ценные бумаги на общую сумму 2,54 млрд руб., говорится в сообщении брокера «Инвестционная палата», который выступал организатором сделок. В рамках первого этапа иностранцы выкупили у россиян активы на 8,1 млрд руб.

«Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки», — уточнили в «Инвестиционной палате».

Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных иностранных ценных бумаг, отметил организатор обмена. Профессиональные участники рынка (брокеры и управляющие компании) направят российским инвесторам деньги «в соответствии с регламентными сроками», указали в «Инвестиционной палате». «Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев», — добавили там.

«Инвестиционная палата» также рассматривает возможность проведения новых сделок по выкупу иностранцами заблокированных активов россиян, отметил брокер. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — пояснил организатор обмена.

РБК направил запрос в Минфин, который курирует работу этой правительственной комиссии.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова ранее отмечала, что ЦБ со своей стороны готов поддержать новый этап обмена. Но «пока с той стороны нет достаточного спроса по целому ряду причин», приводил слова Шишлянниковой «Интерфакс». Ситуация с обменом усложнилась после введения в отношении НРД блокирующих санкций США в июне 2024 года, после чего Еврокомиссия запретила иностранцам принимать участие в обмене активами с россиянами. Против таких сделок высказывались и иностранные депозитарии, участвующие в цепочке учета активов, — Euroclear и Clearstream.

Ранее в рамках первого этапа обмена, расчеты по которому были завершены в августе 2024 года, иностранцы выкупили у россиян ценные бумами на общую сумму 8,1 млрд руб. «Более 708 тыс. физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — раскрывали детали в «Инвестиционной палате».

Таким образом, общая сумма выкупа за два этапа составила 10,64 млрд руб. При этом общая сумма заявок, предъявленных российскими инвесторами к выкупу, оценивалась брокером в более чем 35 млрд руб.

Обмен активами между иностранными и российскими инвесторами проходил в рамках президентского указа, подписанного в ноябре 2023 года. В соответствии с документом иностранцам предлагалось выкупить у россиян принадлежащие им и заблокированные из-за санкций в отношении НРД иностранные ценные бумаги. Российские инвесторы могли подать заявки на выкуп портфелей стоимостью не более 100 тыс. руб. на одного человека. В качестве оплаты за эти бумаги принимались деньги иностранцев, хранящиеся на счета типа С. Это обособленные счета нерезидентов, куда поступали выплаты по принадлежащим им российским бумагами — купоны, дивиденды и погашения. Счета С имеют ограниченный режим использования, кроме как на выкуп заблокированных активов средства с них можно тратить только на обязательные платежи — комиссии за ведения счетов, налоги, штрафы и другие. Свободно вывести деньги со счетов С на счета в России или за рубежом нерезиденты не могут.