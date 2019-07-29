В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. Власти борются с финансированием наркотиков и терроризма, но компании заявляют о масштабных рисках для отрасли

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Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования.

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.

РБК направил запрос в ЦБ с просьбой прокомментировать эти новации.

Зачем запрет нужен властям

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг. — РБК), так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.