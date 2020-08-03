В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

Пополнять анонимные кошельки и часть транспортных карт теперь можно только с банковского счета, а не наличными. Изменения затронут, например, клиентов «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, а также держателей подмосковной карты «Стрелка»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ).

Почему ужесточили требования к анонимным кошелькам

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг, рассказывал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. После привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным, объяснял логику Аксаков.

Поправки в закон были приняты летом 2019 года, но участникам рынка дали 12 месяцев для адаптации бизнес-процессов. Идею ужесточить операции с наличными для держателей кошельков поддержал и Банк России. «Эти изменения внесены в целях минимизации рисков операций с анонимными картами и электронными кошельками», — сказал РБК представитель ЦБ. По той же причине регулятор ранее не согласился на перенос сроков применения новых правил — участники рынка просили об отсрочке из-за пандемии коронавируса.