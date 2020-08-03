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Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков

Ограничения не коснутся транспортных карт. Также пополнять наличными можно будет школьные карты, поскольку они не являются анонимными
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Изменения в закон о национальной платежной системе, которые ограничивают пополнение анонимных кошельков и вступили в силу с 3 августа, не распространяются на транспортные и школьные карты. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор объяснил, что эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них карты не попадают под действие запрета. Школьные же карты можно продолжать пополнять наличными, поскольку они являются персонифицированными.

В Центробанке заявили, что сотрудничают со всеми основными операторами транспортных карт. «Если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель», — сообщили в ЦБ.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Ограничение на пополнение анонимных электронных кошельков затронет сервисы «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие. Теперь в них нельзя внести наличные через операторов сотовой связи и платежные терминалы.

Для пополнения кошельков нужно привязать к ним банковский счет. В операторе подмосковной транспортной карты «Стрелка» также сообщили, что изменения в законодательстве затронут и их клиентов, поскольку около 10% из них пополняют карты наличными.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

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Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инициатива усилить контроль за электронными деньгами россиян принадлежит Росфинмониторингу. Она призвана противодействовать финансированию терроризма и наркоторговле.

Автор: Михаил Котляр
Теги: карты, электронный кошелек, наличные, Центробанк
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