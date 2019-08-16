Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом

Покупатели — держатели карт Сбербанка получат такую возможность в магазинах, где будет соответствующее оборудование. Оплату с помощью отпечатка пальца банк уже тестировал

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных. Помимо использования отпечатка пальца появится возможность использовать изображение лица. Это следует из обновленных условий (.pdf) проведения расчетов между Сбербанком и торговыми точками при помощи банковских карт. Первой на изменения обратила внимание газета «Ведомости».

Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица. Для этого потенциальному покупателю нужно сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. Второй вариант доступен для тех, кто ранее проходил сканирование лица в отделении Сбербанка.

Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. В октябре глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что в базе банка находятся уже «миллионы» слепков биометрических данных клиентов. В январе такие данные начали собирать почти 3 тыс. отделений Сбербанка.

В апреле стало известно, что Сбербанк получил контроль над разработчиком системы распознавания лиц, выкупив у Газпромбанка 51% акций в группе компаний ЦРТ (Центр речевых технологий).