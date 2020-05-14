Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии

Законопроект, разрешающий россиянам для получения банковских услуг сдавать биометрию через личные смартфоны и компьютеры, не предусматривает защиту от злоумышленников, предупредили банки. Этим могут воспользоваться мошенники

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят многие из крупных российских банков, предупредил об уязвимостях законопроекта, который позволяет физическим лицам регистрироваться в Единой биометрической системе самостоятельно с использованием личных смартфонов, планшетов, компьютеров и т.п. Законопроект в нынешнем виде допускает сдачу в ЕБС недостоверных данных, которые могут быть использованы в мошеннических целях при получении банковских услуг через ЕБС, говорится в заключении НСФР (есть у РБК), направленном в Госдуму, Совет Федерации, Минкомсвязи, Минфин, ФСБ и в Управление делами президента.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце апреля группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, физлица смогут самостоятельно сдавать свои биометрические данные (изображение лица и образец голоса) в ЕБС в случаях, определенных правительством по согласованию с ЦБ. Порядок сдачи биометрии в законопроекте не прописан, предполагается, что власти его утвердят впоследствии. Комитет по финрынку еще не ознакомился с заключением НСФР, сказал РБК Аксаков. Представитель Минфина сообщил, что письмо находится на рассмотрении.