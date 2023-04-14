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Аэропорт Внуково объяснил сбоем появление прямого рейса в Грузию

Аэропорт Внуково объяснил техническим сбоем появление прямого рейса в Грузию на табло
В онлайн-расписании появилась возможность выбрать прямой рейс в Грузию с 18 апреля по 23 октября, хотя прямого авиасообщения с этой страной у России нет с 2019 года. Во Внуково объяснили, что произошел сбой и его устраняют
Международный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На табло аэропорта Внуково произошел технический сбой, изменений в расписании нет. Так представитель авиаузла объяснил РБК появление в расписании на сайте прямого рейса в Грузию. В графе «Период» стояли даты с 18 апреля по 23 октября 2023 года.

Сейчас при попытке найти билеты в Тбилиси сайт аэропорта результатов уже не выдает.

«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения», — заверил представитель Внуково.

Москва приостановила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года из-за масштабных протестов. Они начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.

В январе глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией, и выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин, который представляет Москву в существующем с 2012 года неформальном диалоговом механизме с Тбилиси, заявил о готовности российской стороны возобновить прямые перелеты, но для этого необходимо согласие Грузии.

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Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сказал, что Тбилиси положительно воспримет решение России возобновить авиасообщение между странами. Он напомнил, что ограничения ввела Москва.

22 марта глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что стороны «стоят на пороге» возобновления прямого авиасообщения.

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