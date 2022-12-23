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Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia

Россияне сообщили о массовом закрытии счетов в Bank of Georgia
В банке подтвердили случаи закрытия счетов, но отказались объяснить причину, сославшись на свою внутреннюю политику
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia, пишет Paper Kartuli. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней. Издание приводит скриншот переписки клиента со службой поддержки, в котором сотрудник объясняет закрытие счета «внутренней политикой банка».

О том, что Bank of Georgia начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем телеграм-канале и проживающий в Грузии российский активист и блогер Николай Левшиц. Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.

Позже Левшиц написал, что, по его данным, ситуация коснулась граждан «многих стран», а основанием для блокировки счетов стали, в том числе, операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения» переводы.

«Единственное, что я могу сказать, и что ничем не отличается от того, что написано в SMS — это политика и решение банка. К сожалению, большего ничего не могу сказать», — сказала агентству Sputnik Грузия менеджер Bank Of Georgia по связям со СМИ Нини Попхадзе.

Представитель банка уточнил «Коммерсанту», что ситуация с закрытием счетов коснулась некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Bloomberg ранее писал, что национальные валюты Грузиии, Армении и Таджикистана стали одними из лидеров роста из-за притока россиян в эти страны. Так, например, грузинский лари с начала года укрепился на 16% по отношению к американскому доллару. По данным грузинского ЦБ, объем денежных переводов, поступающих из России в Грузию, вырос в этому году в пять раз и превысил $1,75 млрд.

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В ноябре президент Грузии Саломе Зарабашвили говорила, что в страну после объявления частичной мобилизации в России въехали свыше 700 тыс. россиян, при этом остались в Грузии около 100 тыс. из них. МВД Грузии ранее заявляло, что в стране находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь.

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