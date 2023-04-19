«Дочки» американских инвестбанков в России получили убытки в кризис

Российские структуры Goldman Sachs и Bank of America зафиксировали убытки по итогам 2022 года впервые как минимум за пять лет. За прошлый год обе «дочки» серьезно сократили активы. Эксперты ждут их полного ухода из страны

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Кризисный 2022 год принес убытки американским инвестбанкам в России, следует из отчетности «дочки» Goldman Sachs — Голдман Сакс Банк — и структуры Bank of America — «Меррилл Линч Секьюритиз» с брокерской лицензией.

Согласно отчетности, по итогам прошлого года Голдман Сакс Банк зафиксировал потери в 176,6 млн руб. против чистой прибыли 2,1 млрд руб. в 2021-м. Убыток «Меррилл Линч Секьюритиз» составил 658,8 млн руб., хотя годом ранее брокер был прибыльным (614,1 млн руб.). Обе «дочки» американских инвестбанков специализируются в России на инвестиционном банкинге, проведении операций на валютном рынке и бирже, а также на сопровождении сделок. Голдман Сакс Банк и «Меррилл Линч Секьюритиз» были прибыльными как минимум с 2017 года, следует из доступной отчетности на их сайтах.

После начала российской военной операции на Украине и западных санкций многие иностранные банки, включая Goldman Sachs, объявили о намерении свернуть бизнес в России. Bank of America в годовой отчетности сообщал, что сократил риски, связанные с Россией (показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств), c $744 млн по итогам 2021 года до $443 млн.

Что стало с российским бизнесом американских инвестбанков

По итогам 2022 года совокупные активы Голдман Сакс Банка сократились в 4,7 раза, до 8,9 млрд руб. В основном это произошло за счет того, что с баланса ушли ценные бумаги, оцениваемые через прибыль или убыток (13,8 млрд руб.), и кредиты (12,9 млрд руб.). Согласно оборотной ведомости банка за 2021 год, до начала кризиса Голдман Сакс Банк держал в портфеле облигации федерального займа и облигации Банка России на 13,2 млрд руб., а его кредитный портфель в основном состоял из коротких ссуд другим российским банкам (по итогам 2022 года такие данные банк не раскрывал).

Отчетность Голдман Сакс Банка в России может учитывать не весь его бизнес — она «показывает только тот объем бизнеса, который фактически проходит через российские юрлица», говорил РБК бывший председатель совета директоров банка и соруководитель московского офиса Goldman Sachs Дмитрий Седов. Часть дохода регистрируется через материнскую Goldman Sachs International, «поэтому отчетность банка показывает далеко не всю нашу активность», подчеркивал он.

За отчетный период совокупные пассивы Голдман Сакс Банка уменьшились в 6,3 раза, до 5,3 млрд руб. Практически полностью — с 15,1 млрд до 0,7 млрд руб. — ушли средства юрлиц. Речь идет об остатках, которые имели клиенты-нерезиденты на брокерских счетах и депозитах, следует из оборотной ведомости кредитной организации за 2021 год. На балансе банка также не осталось финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, хотя до начала кризиса они составляли 14,4 млрд руб. Речь может идти о производных финансовых инструментах в торговом портфеле.

Как писал РБК, Goldman Sachs уже начал реструктуризацию бизнеса в России: портфель активов еще в прошлом году выкупил топ-менеджмент американского банка — управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. «Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками», — говорил один из источников РБК.

За 2022 год чистые процентные доходы Голдман Сакс Банка упали почти в четыре раза, до 395,6 млн руб. На их динамику во многом повлияло сжатие активов — например, фактическое обнуление вложений в ценные бумаги. Чистые комиссионные доходы от брокерских услуг почти не пострадали, сократившись всего на 3,3%, до 489,9 млн руб. Прочие операционные доходы Голдман Сакс Банка, куда, судя по отчету о прибылях и убытках, попадает выручка от консультационных услуг, уменьшились в 2,7 раза, до 2,4 млрд руб.

«Меррилл Линч Секьюритиз» по итогам 2022 года тоже показал существенное сжатие баланса: совокупные активы «дочки» Bank of America уменьшились почти вдвое, до 2,2 млрд руб., а совокупные обязательства — в 4,2 раза, до 430 млн руб. Объем активов менялся в основном за счет сокращения корсчетов в Национальном расчетном депозитарии (в июне НРД попал под санкции Евросоюза) и Национальном клиринговом центре — с 1,1 млрд руб. до 31 млн руб., говорится в примечаниях к отчетности. Обязательства «дочки» падали в результате снижения клиентских остатков на брокерских счетах — с 1,1 млрд руб. до 10,6 млн руб.

Торговые и инвестиционные доходы брокера за кризисный год незначительно выросли, но в основном за счет переоценки ценных бумаг в портфеле. За тот же период комиссионные доходы от клиентских операций на срочном и фондовом рынках упали примерно в пять раз, до 214,6 млн руб., а выручка от оказания информационных и консультационных услуг — в 2,5 раза, до 538 млн руб.

Что может последовать за сворачиванием бизнеса

Голдман Сакс Банк и до кризиса был небольшой организацией, не работал по модели универсального банка и не развивал традиционные направления кредитования, напоминает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам эксперта, оба игрока сворачивали бизнес, в основном закрывая обязательства перед клиентами. «Оставшиеся активы — это преимущественно денежные средства. То есть это также абсолютная ликвидность, а не работающие активы, приносящие доход. Отсюда и убытки — цели генерировать прибыль сейчас нет», — резюмирует Беликов.

Он добавляет, что закрыть такой бизнес технически можно «за считаные дни», если бы была возможность вывести капитал из России. С весны прошлого года нерезиденты из недружественных России стран сильно ограничены в получении дивидендов или доходов от продажи бизнеса в стране. Голдман Сакс Банк включен в список организаций, сделки с долями или акциями которых запрещены в соответствии с указом президента, если на них не получено специальное разрешение.

«Вероятно, просто ожидается окончательное решение зарубежной головной структуры относительно целесообразности продолжения деятельности в России», — говорит Беликов.

Отчетность двух «дочек» американских инвестбанков свидетельствует об их планах покинуть российский рынок, соглашается независимый аналитик Андрей Бархота: «Новые сделки отсутствуют, а старые быстро амортизируются». Он обращает внимание, что рентабельность капитала Голдман Сакс Банка «перешла в отрицательную зону, а коэффициент Cost to Income (отношение издержек к доходам. — РБК) приблизился к 100%».

«Оба [игрока] не подлежат продаже ввиду неинвестиционного состояния и сложности процедуры таких сделок», — полагает Бархота, допуская, что структуры могут сдать лицензии до конца этого года, если «акционеры поставят задачу».

Представитель Goldman Sachs в России отказался от комментариев, Bank of America не ответил на запрос РБК.