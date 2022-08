FT узнала о возобновлении банками Европы торговли российскими облигациями

Несколько банков Европы позволят клиентам продать российские долговые обязательства, объемы торгов «не так уж велики», пишет газета. Источники FT заверили, что целью является сокращение рисков, а не извлечение прибыли

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ряд европейских банков — швейцарский UBS, немецкий Deutsche Bank и британский Barclays — позволили держателям российских облигаций среди своих клиентов продать их, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

«Это в основном для клиентов, которые продолжают стремиться к закрытию позиций», — пояснил газете один из собеседников в возобновившем торговлю европейском банке.

Он подчеркнул, что объемы этого «не так уж и велики». Остальные собеседники издания также объяснили решение банков не попыткой извлечь выгоду, а стремлением помочь клиентам сократить риски в условиях международных санкций против России.

Другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, воздерживаются от повторного участия в обороте российских долговых бумаг, отметили знакомые с деятельностью этих банков собеседники The Financial Times. Источники газеты пояснили, что эти банки в меньшей степени готовы рисковать.

Несмотря на небольшие объемы торгов российскими облигациями в этих банках, решение стало символичным, поскольку банковский сектор — один из ключевых для финансовой системы, которая подверглась удару из-за санкций против России, отмечает FT.

Аналогичное решение по возобновлению торговли российскими облигациями приняли ряд банков в США, писали в середине августа Bloomberg и Reuters. Все большее число крупных банков Уолл-стрит «готовы торговать российскими облигациями, когда-то считавшимися неприкосновенными», отмечало первое агентство, второе указывало на готовность все большего числа западных банков помогать клиентам проводить сделки с российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь им избавиться от российских активов. Связанные с Россией облигации считаются «токсичными», писал Reuters.

Читайте на РБК Pro Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи Pro Из-за работы времени на спорт не хватает. Как встроить его в свою жизнь Из-за работы времени на спорт не хватает. Как встроить его в свою жизнь Инструкции Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Инструкции Pro Вы продаете квартиру в России, находясь за границей: чего стоит опасаться Вы продаете квартиру в России, находясь за границей: чего стоит опасаться Инструкции Pro Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Статьи

Среди этих банков, по данным агентств, — американские JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp. Reuters сообщал, что речь идет, кроме того, о Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc. Агентство отмечает, что различается и подход банков к работе с российским госдолгом: в ряде случаев кредитные организации предлагают помощь в продаже активов, в других случаях — иные виды сделок.

Близкий к Deutsche Bank источник Reuters тогда подчеркнул, что банк проводит операции с облигациями только по запросу клиентов. Bank of America при этом разослал клиентам уведомление о «способствовании продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций», отметив при этом, что не намерен действовать в качестве «безрискового принципала в сделках по содействию клиентам», то есть покупать облигацию и немедленно перепродавать ее.

На фоне введения жестких международных санкций многие западные банки ушли с российского рынка, прекратив операции с ее активами. Reuters писал со ссылкой на инвесторов и источники на рынке, что в июне большинство американских и европейских банков ушли с российского рынка, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке.

В конце июля американский Минфин разрешил часть связанных с долговыми облигациями России сделок, после чего крупные банки США начали «осторожно возвращаться» на рынок российских облигаций, писал Reuters.

До начала российской военной операции объем суверенных облигаций России, находящихся в обращении, составлял около $40 млрд, пишут FT и Reuters, первая отмечает, что около половины из них принадлежали иностранным инвесторам.