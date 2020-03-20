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Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Нефтяной рынок столкнулся с «двойным ударом» — и со стороны спроса, и со стороны предложения, рассказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Коронавирус и срыв сделки ОПЕК+ — это «совершенный шторм» для экономики
Юрий Соловьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Вирус и падение цены на нефть — это совершенный шторм», но российская финансовая система готова к текущему кризису лучше, считает первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«Предугадать совершенный шторм или «черного лебедя» на рынках очень тяжело, — рассуждает Соловьев. — Но группа ВТБ вошла в этот шторм в хорошем состоянии и прямые последствия для нас минимальны». По его мнению, российская финансовая система сейчас намного лучше подготовлена «к жесткому приземлению, чем в 2014–2015 годах, тем более в 2008-м или 1998-м».

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«Если посмотреть на состояние российской экономики, насколько она защищена, накопленные Минфином сверхдоходы [при продаже нефти свыше цены отсечения по бюджетному правила] на 1 марта — порядка $150 млрд. Этого нам хватит на шесть—десять лет. Кроме того, накопился опыт работы в условиях хронически высоких рисков и нефтяной волатильности. Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад», — отмечает собеседник РБК.

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Экономика

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25. Российская Urals, стоимость которой рассчитывается как производная от Brent, 19 марта падала до $19. ЦБ и Минфин принимают экстренные меры на фоне падения рубля ниже 80 руб. за доллар, продавая на внутреннем рынке валюту как в рамках бюджетного правила (при нефти дешевле $42,4), так и в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству (при нефти дешевле $25).

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

«То, как будет влиять на нас обвал цен нефтяных, — очевидно, это краткосрочное и значительное снижение бюджетных поступлений и менее значительное снижение прибыльности российских компаний», — прогнозирует первый зампред ВТБ. При этом он напоминает, что полная себестоимость сланцевой нефти — $40–45 за баррель. «При себестоимости российской нефти в $10–15 за баррель с учетом транспортировки, лизинга и капзатрат есть большой запас, куда нефть может падать до того, как она нанесет урон нефтяным компаниям. Но при этом падают налоги, которые нефтяные компании платят правительству».

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Прогнозы цен на нефть «на следующую неделю» Соловьев давать не берется, «но среднесрочно мы должны тяготеть к $40–45 за баррель». По его мнению, пока будет волатильность, связанная с сезонностью или вирусом, «некоторые инвестбанки будут грозить $20 или ниже за баррель». «Но я считаю, что уже в этом году мы увидим значительно более высокие цены на нефть. Самое главное — понять, как рассосется шок со стороны спроса», — отметил первый зампред ВТБ.

Авторы: Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: ВТБ, Юрий Соловьев
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