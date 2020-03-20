Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Нефтяной рынок столкнулся с «двойным ударом» — и со стороны спроса, и со стороны предложения, рассказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Коронавирус и срыв сделки ОПЕК+ — это «совершенный шторм» для экономики

Юрий Соловьев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Вирус и падение цены на нефть — это совершенный шторм», но российская финансовая система готова к текущему кризису лучше, считает первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«Предугадать совершенный шторм или «черного лебедя» на рынках очень тяжело, — рассуждает Соловьев. — Но группа ВТБ вошла в этот шторм в хорошем состоянии и прямые последствия для нас минимальны». По его мнению, российская финансовая система сейчас намного лучше подготовлена «к жесткому приземлению, чем в 2014–2015 годах, тем более в 2008-м или 1998-м».

«Если посмотреть на состояние российской экономики, насколько она защищена, накопленные Минфином сверхдоходы [при продаже нефти свыше цены отсечения по бюджетному правила] на 1 марта — порядка $150 млрд. Этого нам хватит на шесть—десять лет. Кроме того, накопился опыт работы в условиях хронически высоких рисков и нефтяной волатильности. Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад», — отмечает собеседник РБК.