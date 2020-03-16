Американская ФРС исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом

«ФРС действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача — предотвратить мировую рецессию», — написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Bloomberg Economics оценивает по собственной модели, что вероятность экономического спада в США в предстоящие 12 месяцев достигла в марте 53%, максимума после предыдущей рецессии в 2009 году. Еще в феврале этот показатель составлял 24%. Банк JPMorgan на прошлой неделе заявил, что в первом полугодии 2020 года ВВП США сократится (в третьем квартале вернется к росту). В еврозоне в этот период тоже будет рецессия экономики, прогнозируют в банке. Россия рецессии, скорее всего, избежит, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов, но темпы роста будут ниже официально прогнозируемых (1,9%).

Чего боится ФРС

Скорость и серьезность решений ФРС может также объясняться резким падением американского фондового рынка. На прошлой неделе, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, индекс Dow Jones официально вошел в «медвежий» цикл, снизившись более чем на 20% с февральского максимума. До этого на рынке акций США 11 лет длился восходящий тренд без масштабных падений. Капитализация всего американского рынка акций превышает 150% ВВП, и это важнейший источник богатства нации.

Однако реакция фондовых индексов США на решения ФРС оказалась обескураживающей: вместо того чтобы подняться, фьючерсы на индексы Dow, S&P и NASDAQ, показывающие, как откроются биржевые торги вечером, упали в понедельник, 16 марта, на 4,5–4,8%. В первые минуты торгов в США индекс Dow Jones упал на 9,7%, S&P 500 — на 8,1%, NASDAQ — на 6,1%.

«Федеральный резерв не пошел бы на такие меры, если бы они не видели существенный риск того, что завтра финансовые рынки заморозятся. Они очень беспокоятся, что финансовые рынки не будут работать», — пояснил CNN главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди.

Что еще она может сделать

После снижения ставки до нуля и объявления нового раунда QE Федрезерв исчерпал конвенциональные меры по стимулированию экономики, говорит стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Поэтому в текущих условиях на первый план выйдут меры налогово-бюджетного характера, указывает он. Президент США Дональд Трамп уже предложил обнулить на оставшуюся часть года зарплатные налоги, но эта мера может обойтись бюджету в $700 млрд и вызвала сопротивление в конгрессе.

В теории ФРС могла бы начать выкупать ценные бумаги нефинансового сектора, хотя в настоящий момент такие меры запрещены законом, отмечает Попов. Кроме того, она могла бы гипотетически перейти к отрицательным процентным ставкам. «Те, кто считает, что ФРС может сделать больше (увеличить QE, покупать акции), ошибаются: это больше не работает», — категоричен президент аналитической компании Bianco Research Джим Бьянко. В условиях паники и непрерывного падения рынков, возможно, единственный выход — временное закрытие финансовых рынков, рассуждает он.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова обращает внимание на то, что договоренности о предоставлении дополнительной долларовой ликвидности достигнуты между ФРС США и центробанками развитых экономик, но своповый механизм пока не включает развивающиеся страны. Во время глобального финансового кризиса ФРС предоставляла доллары взаймы Бразилии, Мексике, Южной Корее, напоминает она. «Возможно, будут нужны своповые линии для развивающихся экономик», — написала на сайте МВФ его директор-распорядитель Кристалина Георгиева. Прямо сейчас развивающиеся рынки испытывают сильнейшие оттоки капитала и дефицит долларовой ликвидности, а их валюты (включая российский рубль) обесцениваются.