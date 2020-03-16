Американская ФРС исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом
Федеральная резервная система (ФРС), американский центробанк, пошла на радикальные меры по смягчению денежно-кредитных условий в США и стимулированию экономики, пораженной коронавирусом. ФРС 15 марта, не дожидаясь планового заседания на этой неделе, снизила ключевую ставку на целый процентный пункт, до 0–0,25% годовых. Сопоставимое понижение было только в декабре 2008 года, в разгар глобального финансового кризиса, когда ФРС опустила ставку с 1 до 0–0,25% впервые в своей истории. До этого в начале марта Федеральный резерв тоже на внеплановом заседании снизил ставку на 0,5 п.п.
ФРС не ограничилась понижением ключевой ставки фактически до нуля — регулятор также объявил:
- о возобновлении «количественного смягчения» (QE), при котором он скупает на рынке ценные бумаги (в результате активы ФРС увеличатся по меньшей мере на $700 млрд, до $5 трлн);
- снижении так называемой дисконтной ставки до 0,25% (по ней банки могут занимать напрямую у ФРС в случае непредвиденного дефицита ликвидности);
- обнулении требований о резервировании к банкам (сейчас норма резервирования составляет 10%);
- скоординированном решении ведущих центробанков мира увеличить доступность долларовой ликвидности в соответствующих юрисдикциях (зона евро, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония);
- ранее, 12 марта, ФРС объявила о вливании в финансовый сектор ликвидности на $1,5 трлн через краткосрочные займы банкам.
Почему ФРС пошла на радикальные меры
Нынешние меры ФРС напоминают ее действия в кризис 2008 года, хотя еще месяц–полтора назад коронавирус не вызывал у регулятора опасений. Теперь же ФРС отмечает, что эпидемия «навредила экономической активности во многих странах, включая США». Очевидно, что американский центробанк сыграл на опережение и не стал дожидаться, пока вирус сильнее ударит по экономике.