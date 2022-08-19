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Россияне в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты

Статистика ЦБ: вывод россиянами валюты в иностранные банки в июне достиг $4,7 млрд
За один месяц сумма операций россиян в пользу банков-нерезидентов достигла $4,7 млрд. Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и ввода банками комиссий за хранение валюты на счетах внутри страны
Курс доллара ЦБ USD ₽59,957 -1,31%
Курс евро ЦБ EUR ₽60,896 -1,51%
Фото: Matthias Balk / dpa / ТАСС
Фото: Matthias Balk / dpa / ТАСС

В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар), следует из данных Банка России об операциях домохозяйств и расчетов РБК.

В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ. По сравнению с маем объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое, месяцем ранее показатель был на уровне $1,5 млрд. До этого всплеск переводов сбережений россиян в иностранные кредитные организации наблюдался в начале кризиса — в феврале объем таких операций достиг $4,3 млрд.

Всего на 1 июля российские домохозяйства хранили в банках за рубежом 2,29 трлн руб., или $44,7 млрд в долларовом выражении с учетом курса на отчетную дату. За июнь остатки увеличились на 11,6% против роста на 4% в мае.

Почему граждане стали активнее выводить валюту из России

Всплеск переводов на счета и депозиты за рубежом — следствие двух факторов, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Во-первых, на внутреннем рынке очень большой профицит иностранной валюты в безналичной форме, и в связи с этим условия размещения долларов и евро стали некомфортны. А во-вторых, в этой ситуации Банк России достаточно активно смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса».

1 марта ЦБ запретил банкам проводить из России за рубеж переводы нерезидентов из «недружественных» стран, применивших санкции в ответ на начало российской операции на Украине. 6 марта регулятор ввел ограничения и для граждан-резидентов, установив лимит переводов за границу на уровне $5 тыс. С апреля предельный порог был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс., с 1 июля его увеличили до $1 млн.

ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до $1 млн в месяц
Финансы
Здание Центрального Банка России

Спустя несколько месяцев после начала спецоперации на Украине, ввода западных санкций и ответных ограничений ЦБ российские банки столкнулись с нетипичной ситуацией — избытком безналичных долларов. В середине мая они стали доплачивать за размещение валюты на внутреннем денежном рынке, писал РБК. Банк России указывал на эту проблему и прогнозировал, что участники рынка будут стремиться снизить объемы валюты на балансах. Так и произошло: к июню крупные российские банки объявили или начали вводить комиссии для клиентов-физлиц за хранение валюты (как правило, долларов и евро) на текущих счетах.

Одновременно кредитные организации повышали комиссии за SWIFT-переводы валюты за рубеж, устанавливали лимиты или вовсе прекращали осуществлять такие операции.

ЦБ оценил поток жалоб от россиян на комиссии за хранение валюты
Финансы
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

«Ограничения на хранение, снятие или переводы валюты некоторыми банками способствовали поиску альтернативных вариантов хранения и использования денег», — отмечает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он также связывает всплеск переводов за рубеж с тем, что часть россиян после начала конфликта на Украине переехала в другие страны, но продолжила получать деньги из России от работодателей или родственников. Еще один фактор, по словам эксперта, — «карточный туризм» после ухода платежных систем Visa и Mastercard из России.

Спрос на карты банков СНГ резко вырос после ухода Visa и Mastercard
Финансы
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Какие прогнозы дают эксперты

По данным Банка России, на 1 июля 2022 года россияне хранили на счетах и депозитах в валюте 3,93 трлн руб., или $76,7 млрд. С начала года эти остатки сократились на 20,2%, или на $19,4 млрд. Из статистики ЦБ также следует, что по итогам первого полугодия объем наличной иностранной валюты на руках у населения увеличился на $11,5 млрд (13,5%). За тот же период объем валюты на счетах в банках за рубежом вырос на $14,1 млрд (46,1%).

«Наличную иностранную валюту домохозяйства могут «придерживать» на протяжении более длительного времени, но и она будет сокращаться в условиях сохраняющихся ограничений на валютные операции и по мере роста расходов», — говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Отток валюты в банки-нерезиденты, особенно в странах СНГ, по его мнению, усиливаться не будет с учетом жестких санкций и усиления комплаенса со стороны банков-нерезидентов на фоне опасений вторичных санкций».

ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие валюты
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ситуация постепенно стабилизируется, соглашается Кривошея: «Если каких-то непредвиденных обстоятельств, связанных с новыми масштабными ограничениями на финансовую систему, не будет, то отток средств может замедлиться».

В июле отток средств населения на счета и депозиты в иностранных банках мог усилиться, говорит Сусин. «Нужно учитывать не только переводы средств с депозитов и счетов, открытых в российских банках, но и покупку валюты с ее дальнейшим переводом на счета за рубежом. В июне—июле рубль был достаточно крепким, чтобы активизировать процесс вывода средств», — считает он. Банк России ранее сообщал, что россияне в июле купили рекордный объем валюты на бирже (237,1 млрд руб.). Но несмотря на это, остатки на валютных банковских счетах за тот же период сократились на $3 млрд.

По словам Сусина, в ближайшие месяцы эта тенденция может сохраниться, хотя рекорд июня—июля не будет побит. «Но фоновый отток останется достаточно ощутимым — $3—4 млрд в месяц до конца года мы будем видеть», — прогнозирует эксперт.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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