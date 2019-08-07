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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций США
Волатильность рубля увеличилась на фоне нового витка антироссийских санкций и споров США и Китая. Эксперты расходятся в оценках перспектив его укрепления к концу года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. В пятницу, 2 августа, он был на четвертом месте среди самых волатильных валют, в начале этой недели — на шестом. На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на 7–8-х позициях рейтинга. В пятерку самых волатильных валют он последний раз входил 6 мая.

Волатильность рубля на один месяц рассчитывается на основе цен на месячные опционы на курс доллара к рублю. Волатильность рубля составляет сейчас порядка 10%. Самыми волатильными валютами по-прежнему остаются южноафриканский ранд (15%) и турецкая лира (14,5%), на третьем месте бразильский реал (12,42%). Затем следуют колумбийский и мексиканский песо (10,7 и 10,5% соответственно).

Скачки рубля

  • Волатильность рубля существенно выросла, пишут в аналитической записке аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. В пятницу доллар укрепился почти на рубль: по итогам закрытия 1 августа американская валюта стоила 64,36 руб., 2 августа — 65,3 руб.; это произошло из-за объявления о втором раунде санкций против России по делу Скрипалей.

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  • Рубль продолжил снижение в понедельник на фоне нового витка торговой войны между Китаем и США: Народный банк Китая принял решение девальвировать юань на 1,5%, в ответ президент США Дональд Трамп обвинил его в манипулировании курсом, что привело к ослаблению валют развивающихся рынков. Доллар, который в течение дня торговался около 65 руб. за доллар, в итоге закрылся на отметке 65,53 руб.
  • Однако во вторник на фоне решения Народного банка Китая не усиливать напряженность в отношениях с США и позволить юаню стабилизироваться рубль стал медленно восстанавливаться: по состоянию на 20:45 мск доллар торговался по 65,34 руб.

Рост волатильности рубля — часть неблагоприятного для российской валюты глобального тренда, резюмируют аналитики Sberbank CIB: пока рынки не успокоятся, курс доллара вряд ли опустится ниже 65 руб. Рубль действительно стал более волатильным с точки зрения колебаний «в разумных пределах», признает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин: ЦБ и Минфин в рамках бюджетного правила снимают эффект колебаний цен на нефть, но все остальные эффекты продолжают влиять на курс национальной валюты.

ЦБ и Минфин на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 закупают на рынке валюту и направляют ее в резервы. Чиновники неоднократно заявляли, что такой механизм позволил снизить зависимость российской валюты от внешних факторов.

При этом экстремальное падение или скачок рубля вряд ли возможен, добавляет Брагин: в первом случае ЦБ может, как в прошлом году, остановить покупки валюты по бюджетному правилу, во втором — увеличить ее покупки в золотовалютные резервы сверх лимита.

Восстановится ли рубль и когда

Аналитики по-разному смотрят на перспективы укрепления рубля. Вернуться к 62–63 руб. за доллар российская валюта может уже через несколько недель, сказал РБК Попов из Sberbank CIB. Большинство негативных событий для него уже произошло, констатирует он.

  • Введение новых «химических» санкций в отношении России со стороны США ожидалось давно, сейчас связанная с ними неопределенность, давившая на активы, устранена. Падение рубля в основном объясняется неоднозначностью формулировок в указе — на выходных стало ясно, что ограничения не слишком существенны и, в частности, не затрагивают ОФЗ.

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  • После возобновления торговой войны с Китаем ФРС США придется снова снизить ставки на заседании в сентябре и просигнализировать о дальнейшем смягчении политики: решение Трампа обложить 10-процентной пошлиной оставшийся китайский импорт на $300 млрд намного негативнее повлияет на экономику США, чем ранее введенные пошлины. Снижение ставок ФРС окажет давление на доллар, по крайней мере, против валют развивающихся рынков, таких как рубль.

В базовом сценарии рубль вновь восстановится до 63 руб. за доллар до конца 2019 года, прогнозирует Брагин из «Альфа-Капитала». Однако главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова считает, что это возможно лишь при условии сильного смягчения риторики ФРС США: если американский регулятор пообещает снизить ставку или, что лучше, снизит ее на 50 б.п. в сентябре. Без этого условия ниже 64 руб. доллар в этом году уже не опустится, считает Евдокимова.

Сейчас курс рубля близок к равновесным уровням, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: сильных внутренних поддерживающих факторов — от счета текущих операций, первичных размещений долговых рублевых инструментов — не наблюдается, ощутимую поддержку может оказать лишь общий приток инвесторов во всю группу развивающихся стран или весомый рост цен на нефть. Поэтому к концу года курс доллара вырастет ближе к 67 руб., считает он. Консенсус-прогноз Bloomberg по состоянию на 6 августа предусматривает доллар по 64,75 руб. в четвертом квартале этого года.

Автор: Татьяна Ломская
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Рубль, волатильность, Сбербанк
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