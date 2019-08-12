Аргентинский песо рухнул после поражения президента страны на праймериз

Национальная валюта Аргентины утром в понедельник резко обесценилась, после того как президент страны уступил кандидату от оппозиции в ходе праймериз. На рубль падение песо влияния не окажет, говорят аналитики

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Курс аргентинского песо обесценился почти на 20% после воскресных праймериз, на которых победил кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес (курс песо по состоянию на 18:31 мск упал на 19% относительно открытия торгов).

К 17:40 мск курс доллара к аргентинскому песо вырос относительно начала торгов на 29,29%, до 58,5 песо за доллар. На торгах в пятницу он закрылся на отметке 45,25 песо за доллар.

Фернандеса, который выдвигался в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (в случае победы станет вице-президентом), поддержали свыше 47% избирателей, а действующего президента Аргентины Маурисио Макри — лишь порядка трети. Президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября. Для победы кандидат должен набрать более 45% голосов избирателей либо 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.

Ранее Bloomberg приводил прогноз BTG Pactual Argentina, согласно которому из-за поражения Макри и роста вероятности прихода к власти популистского лидера песо может потерять 25%, а облигации — упасть примерно на 20%, хотя некоторые стратеги ожидают интервенций в поддержку валюты. Инвесторы опасаются, что перонист Фернандес в случае победы может вернуть контроль за валютой и движением капитала, отойдя от более «рыночной» политики Макри.

Дополнительного давления на курс рубля обесценение песо не окажет, считают эксперты. Инвесторы воспринимают это как локальную историю, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Позитива в отношении валют развивающихся стран это явно не добавит, они и так под давлением, но вряд ли это сейчас наиболее серьезный фактор риска для рубля, согласна главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: куда опаснее торговая война США и Китая, а также ее последствия для нефтяного рынка.