Рубль отыграл падение вслед за ценами на нефть

Brent вновь торгуется выше $60 за баррель. Рубль отыграл у евро больше рубля, у доллара — более 70 коп.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Цена на нефть марки Brent превысила $60 за баррель. По данным на 16:50 мск, стоимость фьючерса с поставкой в октябре в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 2,87%, до $60,25 за баррель. В последний раз цена на нефть находилась выше $60 за баррель 6 августа.

На этом фоне рубль укрепился к основным валютам. Курс доллара к рублю на Московской бирже к 17:30 мск по сравнению с максимумом вторника снизился на 74 коп., до 65,08 руб., курс евро — на 1,06 руб., до 72,76 руб. Индекс Мосбиржи рос на 0,13% — до 2693 пунктов, индекс РТС — на 0,5%, до 1300 пунктов.

Ранее аналитики Sberbank CIB сообщили, что цены на нефть вновь стали главным фактором риска для рубля. При падении нефтяных котировок ниже $50 за баррель зависимость рубля от нефти резко усилится. В этом случае инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке, считают аналитики.

