ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России

Отправители денег из России в ЕС получили право разблокировать переводы, если они совершались неподсанкционными лицами или в адрес «бенефициаров» в Евросоюзе. Новый механизм распространяется на переводы россиян в личных целях

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, замороженных по причине участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС, который изучил РБК.

По общему правилу финансовые организации Евросоюза обязаны блокировать переводы с вовлечением российских подсанкционных банков, напоминает юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко: «После февраля 2022 года и ввода ограничений против российской финансовой системы число таких блокировок выросло многократно, однако точную оценку заблокированных средств в результате трансграничных переводов назвать сложно. Например, с заморозкой операций могли столкнуться российские лица при попытке перевести деньги за границу, провести международные платежи за товары и услуги, оплатить кредит в иностранном банке и так далее».

Евросоюз, США и другие западные страны ввели масштабные санкции против российских банков в 2022 году, после начала специальной военной операции России на Украине. Под жесткими ограничениями оказались практически все крупные игроки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк (бывший «Тинькофф») и другие. Список подсанкционных банков расширяется. Санкции, в частности, означают заморозку активов этих банков на территории Евросоюза или страны, которая ввела ограничения, закрытие корреспондентских счетов, запрет для граждан и компаний из вводившей санкции юрисдикции проводить операции с этими банками.

При каких условиях можно будет разблокировать зависший перевод в Европу

Согласно документу, государства ЕС теперь могут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку с зависшего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями. Но для этого должно соблюдаться два критерия:

отправитель и получатель средств, к которым относятся физлица, компании и организации, не находятся под санкциями Евросоюза;

перевод осуществлен с использованием счетов в несанкционных банках, а подсанкционный банк — только посредник (об участии которого клиент мог не догадываться).

При этом транзакция сама по себе по-прежнему не должна нарушать общий регламент Совета ЕС, на основании которого произошла блокировка.

По сути, вышеуказанные отступления направлены на разблокирование средств, которые были заморожены исключительно из-за участия подсанкционного банка в качестве посредника без участия каких-либо других санкционированных лиц, отмечает основатель бельгийской юрфирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

«Нарушением может быть, если получатель или отправитель платежа на самом деле действуют в интересах санкционного лица, а также если перевод осуществляется в целях оплаты европейских товаров и услуг, экспорт которых запрещен в Россию», — приводит пример Бойко. Перечисление средств не нарушит регламенты, если они не направлены прямо или косвенно на предоставление выгоды физическим лицам или юридическим лицам, организациям или органам, находящимся под санкциями, а также не направлены на обход санкционных мер, дополняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Еще одно изменение касается переводов, которые проводились со счета санкционного банка между двумя несанкционными физлицами, компаниями или организациями. Государства ЕС тоже могут разблокировать такие транзакции, если бенефициарами перевода являются граждане стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также физлица, имеющие временный или постоянный вид на жительство в этих странах. Этот пункт также включает требование о соблюдении общего санкционного регламента ЕС.

Разработанные ЕС положения не предназначены для систематического использования, отмечает Шумилов, при работе с обращениями на заявителя может быть выдано только одно разрешение по разблокировке переводов. Страна, предоставившая его, должна проинформировать другие европейские государства и Еврокомиссию в течение одной недели с момента разморозки операции, следует из регламента.

В документе подчеркивается, что этот механизм не распространяется на денежные средства, которые хранятся в европейских депозитариях ценных бумаг (к ним относятся Clearstream и Euroсlear. — РБК). То есть новый механизм не решает актуальную проблему блокировки активов лиц на счетах Euroclear [из-за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария], отмечает Шумилов.

Какие переводы из России могут быть разблокированы

Новые правила о разблокировке касаются практически любых переводов между физическими и юридическими лицами из России в страны ЕС, считает эксперт по вопросам борьбы с финансовой преступностью Джордж Волошин. По его словам, это могут быть транзакции по оплате товаров и услуг, обучения, лечения, возмещения долга и по другим личным вопросам. «Средства могли быть заблокированы из-за участия [в платежной цепочке] банка-корреспондента, имеющего лицензию в ЕС и попавшего под блокирующие санкции, например дочерней организации ВТБ или Сбербанка», — приводит пример эксперт. В частности, после внесения «Сбера» в SDN-лист США его британская «дочка» Sberbank CIB (UK) лишилась возможности проводить операции с американскими банками-корреспондентами.

Новые правила также могут распространяться на случаи, когда банк-корреспондент или отправитель попадали под санкции уже после инициации платежа из России, но до его проведения зарубежным банком, в результате чего платеж блокировался, допускает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

Под новый порядок попадает «исключительно широкий перечень транзакций» — от денежных переводов между счетами одного или нескольких физлиц и оплаты товаров и услуг до оплаты счетов, связанных с торговыми и коммерческими сделками, соглашается гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш: «Отсутствие исчерпывающего списка видов транзакций позволяет достаточно широко трактовать данные положения, что открывает не менее широкие возможности для разблокировки денежных средств, которые в результате введения ограничительных мер могли так и не дойти до получателя».

Второй пункт о переводах с участием подсанкционных банков-отправителей, где установлено требование о европейском бенефициаре, может распространяться только на операции между физическими лицами, так как сюда по определению не попадают какие-либо внешнеторговые платежи, считает Волошин. «Речь скорее о личных переводах, например со стороны родителей-россиян, имеющих счет в Сбербанке, детям — гражданам или резидентам ЕС/ЕЭП», — привел примеры эксперт.

Бенефициаром должен считаться именно получатель, ведь он имеет выгоду от сделки — на его счет зачисляются денежные средства, уточняет Касумян из Delcredere. Бенефициарами такого решения могут быть и релоканты, у значительной части которых, проживающих в странах ЕС, в настоящее время уже имеется ВНЖ, предполагает Барабаш.

Для разблокировки средств необходимо будет обращаться в компетентный орган страны ЕС, финансовая организация которой заморозила перевод, объясняет механизм Бойко. В Германии этим заведует Центробанк, во Франции Генеральное управление казначейства и т.д., перечисляет Волошин.

Заявления местным регуляторам в интересах своих клиентов смогут направлять непосредственно европейские банки, заблокировавшие средства, допускают опрошенные РБК юристы.

«Лицо подает заявление, европейский регулятор проверяет, что выполняются условия разблокировки (подсанкционное лицо не получает выгоды и т.п.). Затем выдается и исполняется лицензия», — объясняет Касумян.

Какой механизм разблокировки работал раньше ЕС уже допускал разблокировку средств в подобных ситуациях на основании ст. 6 регламента № 269/2014, но в ней речь шла о платеже от санкционного лица, если обязательство произвести платеж было установлено до введения санкций, напоминает Бойко. Этот механизм действует с самого принятия регламента в марте 2014 года. В апреле 2022 года Европейская комиссия разъясняла, что перевод между несанкционными лицами, но проходящий через санкционный банк-посредник или отправленный со счета санкционного банка, также может быть разблокирован, если обязательства по нему были заключены до введения ограничений.

По мнению Волошина, новые послабления можно охарактеризовать как «гуманитарные», поскольку их цель — позволить лицам, не попавшим под санкции, выполнять обязательства друг перед другом, особенно если речь идет о личных вопросах. Существует так называемая общая норма о прекращении любых обязательств, возникших до введения санкций, вероятно, Совет ЕС посчитал, что проведение денежных платежей не всегда может быть связано с какими-либо обязательствами, поэтому разработал новый механизм для разблокировки других операций, считает Касумян.