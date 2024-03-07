ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — отметил ЦБ.
Ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.
Материал дополнятся.
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