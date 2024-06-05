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Финансы ,  
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ЦБ в июне на треть увеличит продажи валюты на внутреннем рынке

Банк России в июне на треть увеличит ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объема средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин с 7 июня по 4 июля ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,7 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также до 28 июня включительно ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке еще на 11,8 млрд руб. Таким образом, чистый объем продаж на внутреннем рынке со стороны регулятора составит 8,1 млрд руб. в день против 6,25 млрд руб. в день месяцем ранее.

По прогнозу Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в июне составит 140,7 млрд руб. По итогам мая суммарное отклонение фактически полученных доходов от предварительной оценки составило минус 69,9 млрд руб., сообщили в ведомстве.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2024 года по 4 июля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.», — привели данные в Минфине.

ЦБ будет зеркалировать операции Минфина на внутреннем рынке и одновременно продавать по 11,8 млрд руб. в день, но дополнительные продажи, как ранее анонсировал Банк России, продлятся по 28 июня 2024 года. Объемы ежедневных дополнительных операций после этой даты ЦБ еще не оглашал.

ЦБ объявил объем продаж валюты на 2024 год без учета бюджетного правила
Финансы
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минфин будет покупать валюту и золото пятый месяц подряд. В мае ведомство ежедневно направляло на покупку золота и валюты по 5,55 млрд руб. в день, а в апреле — по 11,2 млрд руб. в день, что практически полностью компенсировало дополнительные продажи со стороны Банка России. В январе и в первую неделю февраля Минфин продавал валюту из-за недополучения дополнительных нефтегазовых доходов, которое было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений».

Увеличение объема продаж валюты со стороны ЦБ традиционно оказывает поддержку рублю. В моменте российская валюта сдержанно отреагировала на раскрытие информации о валютных операциях регулятора и Минфина, укрепившись лишь на три копейки — с 88,77 руб. до 88,74 руб. за доллар, свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом рубль в целом сохраняет сильные позиции с начала мая. Со 2 мая по 5 июня от укрепился с 93,7 руб. до 88,7 руб. (данные на 12:20 мск) за доллар США.

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